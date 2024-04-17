شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المضادات الحيوية تساعد جهاز المناعة فى العثور على الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إن الخلايا السرطانية تنمو وتنتشر عن طريق الاختباء من جهاز المناعة في الجسم، يسمح العلاج المناعي لجهاز المناعة بالعثورعلى الخلايا السرطانية المخفية ومهاجمتها، مما يساعد مرضى السرطان على العيش حياة أطول ومع ذلك، فإن العديد من المرضى يحصلون على فائدة ضئيلة أو معدومة من هذه العلاجات الثورية.

وقال الموقع، إن مثبطات نقطة التفتيش المناعية هي العلاجات المناعية الأكثر استخدامًا وهي تعمل من خلال التعرف على البروتينات التي تستخدمها الخلايا السرطانية للاختباء من الجهاز المناعي وحظرها، ومع ذلك، تستخدم الخلايا السرطانية التي لا تحتوي على هذه البروتينات طرقا مختلفة للاختباء، وبما أن المرضى الذين يعانون من هذه السرطانات لا يستجيبون لمثبطات نقاط التفتيش المناعية، فإن الباحثين حريصون على تطوير علاجات مناعية جديدة ذات أهداف مختلفة.

وفي دراسة نشرت في مجلة العلاج المناعي للسرطان، اكتشف باحثون من جامعة أوساكا باليابان أن المضادات الحيوية التتراسيكلين تساعد جهاز المناعة في العثور على الخلايا السرطانية بطريقة مختلفة عن العلاجات المناعية الحالية، تحفز هذه المضادات الحيوية الخلايا المناعية، المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية التائية، لمهاجمة الخلايا السرطانية وتدميرها.

يقول المؤلف الرئيسي ماري تون: "لقد قمنا بدراسة المضاد الحيوي التتراسيكلين مينوسيكلين في الدم وأنسجة الورم لدى مرضى سرطان الرئة، لقد وجدنا أن المينوسكلين يعزز النشاط المضاد للأورام في الخلايا الليمفاوية التائية من خلال استهداف الجالاكتين -1، وهو بروتين مثبط للمناعة تنتجه الخلايا السرطانية."

ووجد الفريق أن الجلاكتين-1 يساعد الخلايا السرطانية على الاختباء من الجهاز المناعي عن طريق منع الخلايا الليمفاوية التائية السامة للخلايا من الوصول إلى الورم، بعد العلاج باستخدام التتراسيكلين، لم يعد الجالاكتين-1 قادرا على إيقاف الخلايا الليمفاوية التائية من مهاجمة الورم، قد يكون حجب الجالاكتين-1 هو المفتاح لعلاجات السرطان الجديدة.

قال المؤلف الثانى للدراسة كوتا إيواهوري: "لدى هذه المضادات الحيوية آلية عمل مختلفة عن مثبطات نقاط التفتيش المناعية والعلاجات المناعية الأخرى المستخدمة لعلاج السرطان، نأمل أن يؤدي هذا البحث إلى تطوير أدوية جديدة تستهدف مسارات مناعية مختلفة ويمكن أن تفيد الأشخاص المصابين بالسرطان، وخاصة أولئك الذين لا يستفيدون من العلاجات المناعية الحالية، تم استخدام المضادات الحيوية التتراسيكلين لعلاج المرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية لسنوات عديدة في جميع أنحاء العالم.

الآن، قد تشير هذه الأدوية القديمة إلى علاجات مناعية جديدة لمرضى السرطان الذين لديهم حاليًا خيارات علاجية قليلة.