شكرا لقرائتكم خبر عن لو في مرحلة ما قبل السكري.. تغييرات ضرورية في نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقدمات السكرى تصيب الشخص الذي يكون عرضة للإصابة بمرض السكر، بعد تعرضه له إما وراثيا أو بسبب اتخاذ خيارات نمط حياة غير صحى، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن مقدمات السكري هي حالة صحية خطيرة، حيث تكون مستويات السكر في الدم "أعلى من المعتاد"، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص مرض السكري من النوع الثاني حتى الآن.

وفقا لموقع هيلث سايد فإنه في حين أن هرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس يعمل مثل "المفتاح" للسماح لسكر الدم بالدخول إلى الخلايا، عندما يكون الشخص مصابًا بمقدمات مرض السكري، فإن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل طبيعي للأنسولين، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لمحاولة حث الخلايا على الاستجابة، في نهاية المطاف، لا يتمكن البنكرياس من مواكبة ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يمهد الطريق لمرض السكري ومرض السكري من النوع 2.

علامات وأعراض مرض السكري

يذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الشخص يمكن أن يصاب بمقدمات مرض السكري لسنوات ولكن بدون أعراض واضحة، غالبًا ما لا يتم اكتشافه حتى تظهر مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري من النوع الثاني، لذلك، من المهم التحدث إلى الطبيب وإجراء اختبار نسبة السكر في الدم إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بمقدمات السكري وهى:

زيادة الوزن

أن يكون العمر 45 عامًا أو أكبر

وجود أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني

الإصابة بسكري الحمل (مرض السكري أثناء الحمل)

الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات

هل يمكن أن يساعد إجراء التغييرات الغذائية؟

يمكن للشخص إجراء 3 تغييرات غذائية إذا كان في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري أو إذا كان مرض السكري موجودًا في عائلته.

نقع الأرز قبل الأكل

أول شيء يجب فعله هو نقع الأرز في الماء لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل قبل طهيه، تساعد هذه الطريقة على تقليل ارتفاع نسبة الجلوكوز في الجسم بنسبة 20 إلى 25 % تقريبا.

شرب الماء الدافئ قبل الوجبات

أوصى التقرير أنه قبل أن تجلس لتناول وجبتك، اشرب نصف كوب من الماء الدافئ الذي يحتوي على قليل من الفلفل الأسود، هذا يقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز لديك؛ فالفلفل رائع لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنه يحفز العصارات الهضمية والنار الأيضية لديك.

شرب الأعشاب

تحضير مشروب خاص يحتوي على ملعقة صغيرة من بذور الكمون، وملعقة صغيرة من بذور الشمر، وملعقة صغيرة من بذور الكزبرة، يمكن أضافة الهيل وعود القرفة واغليه واشرب هذا المشروب ثلاث مرات على الأقل في اليوم، فالقرفة لها خصائص مضادة لمرض السكري.

