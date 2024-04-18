شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل غير صحية قد تؤثر على قدرة الرجل الإنجابية.. منها التدخين والسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصوبة الرجال من المشاكل الصحية التى يواجهها البعض، وتؤثر على قدرتهم على الإنجاب، وفى هذا التقرير نتعرف على عوامل تؤثر سلبا على خصوبة الرجال بحسب موقع تايمز ناو، منها التدخين والسمنة.

أشياء تؤثر سلبا على قدرة الرجل على الإنجابالتدخين وتعاطي المخدرات:

يمكن أن يكون للتبغ وتعاطي المخدرات آثار ضارة على خصوبة الرجال. يمكن لهذه المواد أن تضعف إنتاج الحيوانات المنوية، وتقلل من حركة الحيوانات المنوية، وتزيد من خطر حدوث تشوهات وراثية في الحيوانات المنوية.

السمنة وسوء التغذية:

يمكن أن تؤثر السمنة والنظام الغذائي غير الصحي الغني بالأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكريات سلبًا على خصوبة الرجال. ترتبط السمنة بالاختلالات الهرمونية، وانخفاض جودة الحيوانات المنوية.

يعد اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي أمرًا ضروريًا للخصوبة المثالية.

نمط الحياة المستقر وقلة النشاط البدني

قلة النشاط وفترات الجلوس الطويلة يمكن أن تساهم في ضعف جودة الحيوانات المنوية وانخفاض الخصوبة. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لا تساعد فقط في الحفاظ على وزن صحي، ولكنها أيضًا تعزز الدورة الدموية، وهو أمر حيوي للصحة الإنجابية.

التوتر ومشاكل الصحة العقلية:

التوتر المزمن والقلق والاكتئاب يمكن أن يعطل مستويات الهرمون ويؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية. يمكن أن يساعد طلب الدعم من متخصصي الصحة النفسية وممارسة تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل في تحسين الصحة العامة والخصوبة.

التعرض للحرارة:

التعرض لفترات طويلة للحرارة، مثل أحواض الاستحمام الساخنة أو الساونا أو الملابس الداخلية الضيقة، يمكن أن يرفع درجة حرارة كيس الصفن ويتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية.

يمكن أن يساعد اختيار الملابس الفضفاضة وتجنب التعرض المفرط للحرارة في الحفاظ على خصوبة الرجال.

