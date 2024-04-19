شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا عن طريق الفم ضد الكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت منظمة الصحة العالمية لقاحا جديدا عن طريق الفم ضد الكوليرا، حيث حصل هذا اللقاح على تأهيل مسبق من قبل المنظمة فى 12 أبريل، ويتمتع بفعالية مماثلة للقاحات الموجودة ولكن بتركيبة مبسطة، مما يتيح فرصًا لزيادة القدرة الإنتاجية بسرعة.

وقال الدكتور روجيريو جاسبار، مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق بمنظمة الصحة العالمية، فى بيان له "إن اللقاح الجديد هو المنتج الثالث لنفس عائلة اللقاحات الموجودة لدينا ضد الكوليرا في قائمة منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق".

وأضاف: من المأمول أن يتيح التأهيل المسبق الجديد زيادة سريعة في الإنتاج والإمدادات التي تحتاجها بشكل عاجل العديد من المجتمعات التي تكافح تفشي الكوليرا.

وتشمل قائمة منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق بالفعل لقاحي الكوليرا الفمويين المعطلين Euvichol وEuvichol-Plus الذي تنتجه شركة EuBiologicals Co., Ltd، بجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تنتج أيضًا اللقاح الجديد Euvichol-S.

وتوفر اللقاحات أسرع تدخل لمنع تفشي الكوليرا والحد منه ومكافحته، لكن الإمدادات كانت في أدنى مستوياتها وسط البلدان التي تواجه أوجه قصور خطيرة في مجالات أخرى للوقاية من الكوليرا وإدارتها مثل المياه المأمونة والنظافة والصرف الصحي.

وتم الإبلاغ عن 473000 حالة كوليرا إلى منظمة الصحة العالمية في عام 2022 - وهو ضعف العدد المسجل في عام 2021. ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في الحالات بمقدار 700000 حالة في عام 2023. وفي الوقت الحالي، أبلغ 23 بلدًا عن فاشيات الكوليرا مع ظهور أشد الآثار في جزر القمر، الجمهورية الديمقراطية. الكونغو وإثيوبيا وموزمبيق والصومال وزامبيا وزيمبابوى.

