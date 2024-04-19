شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب يؤثر على حركة العين وسلامة الرقبة.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وهن العضلات أو كما يطلق عليه البعض الوهن العصبي العضلي، أحد أهم أنواع الاضطرابات العصبية الحادة التي تصيب العضلات والأعصاب معًا وتؤثر عليهما بشكل متتالي، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع mountsinai

تابع التقرير أن هذا الوهن العضلي العصبي يعاني منه بعض الأشخاص نتيجة أن الجسم ينتج أجسام مضادة تهاجم الخلايا العصبية ذاتها ما يؤثر على الناقلات العصبية ويؤثر على الأعصاب والعضلات بشكل عام.

الكثير من الأعراض قد تصيب البعض بهذا الضعف العصبي في العضلات لعل من أهمها:

مشكلات حادة في التنفس فهذا الضعف يصيب العضلات الكامنة في صدر الإنسان، وبالتالي يصبح التأثير على التنفس واضحا دون أن يكون الشخص يعاني من دور برد أو كحة

ضعف في عضلات الرقبة والرأس يصبح الراس غير ثابت أو متدلي

مشكلات في عضلات الوجه ملحوظة مثل بعض الشلل في بعض المناطق

الوهن العام والتعب الشديد الذي يصيب المريض به

اضطراب في عضلات الإبصار وفي القدرة على ثبات العينين

صعوبات حادة في القدرة على بلع الطعام وعلى القدرة على مضغه بشكل سليم فقد يعاني البعض من حالات هضمية مضطربة للغاية في حال الإصابة بهذا الاضطراب العصبي مثل الغثيان والرغبة في التقيؤ والاختناق بالطعام

يعانى البعض أيضًا من حالة صعوبه في الحركة أو الجري أو رفع الأشياء البسيطه وليست الثقيلة فضلا عن معاناة حادة في صعود الدرج

صعوبات حادة عند النهوض إذا كان الإنسان جالسًا

قد يعاني البعض من حالة اضطراب في الصوت وتغيره بشكل مباشر هو ملحوظ

هذه الحالة وتلك الأعراض تنم عن مشكلة في الأعصاب والعضلات لذلك لابد من رؤية طبيب المختص الذي يعمل على العلاج المكثف من خلال الأدوية وبعض الممارسات الصحية وتجنب الإجهاد الحاد وبعض الأدوية المناعية.