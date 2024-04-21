شكرا لقرائتكم خبر عن بتعاني من الأنيميا.. علاجات منزلية لزيادة مستويات الحديد لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنيميا أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هى النوع الأكثر شيوعًا، عندما يفتقر الجسم إلى الحديد الكافي لإنتاج الهيموجلوبين بشكل كافٍ، وهذا القصور يعيق تخليق الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وظهور أعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق باستمرار وتساقط الشعر وضيق التنفس وضعف الشهية وغيرها.

فقر الدم أو الأنيميا تحتاج لاهتمام كبير ليس فقط من ناحية تناول الأدوية ولكن لابد أيضًا من إجراء تعديلات على النظام الغذائى والقيام بعادات صحية بهدف زيادة مستويات الحديد فى الدم، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-tv".

السبانخ

هى علاج فعال لمعالجة فقر الدم، خاصة عندما يكون سببه نقص حمض الفوليك في الدم، ويمكن أن يؤدي عدم كفاية إنتاج الهيموجلوبين إلى فقر الدم، ولكن دمج السبانخ فى نظامك الغذائى يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الحالة، فالسبانخ غنية بفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والمواد المغذية الأساسية الأخرى.

البنجر

يشتهر البنجر بوفرة العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الحديد والنحاس والفوسفوروالمغنيسيوم والفيتامينات B1 وB2 وB6 وB1 وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حيويًا فى تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز مستويات الهيموجلوبين داخل الجسم.

للاستفادة من فوائد البنجر، قُم بفرم البنجر حتى يصبح ناعمًا، ثم تصفيته ليصبح مثل العصير ثم أضف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون لتعزيز محتوى فيتامين C الذن يساعد على امتصاص الحديد.

السمسم الأسود

بذور السمسم الأسود هي علاج قوى للأفراد الذين يعانون من فقر الدم، حيث تلعب هذه البذور الصغيرة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، دورًا محوريًا فى تعزيز مستويات الحديد في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول بذور السمسم على امتصاص الحديد، مما يعزز فعاليته كعلاج طبيعى لفقر الدم، حيث يمكنك نقع تلك البذور فى نصف كوب من الماء طوال الليل وتناولها فى الصباح لتحقيق اقصى فائدة منها.