شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض شائعة لسرطان المثانة منها.. آلام أسفل الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان المثانة هو نوع من السرطان يتطور عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في بطانة المثانة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وغالبًا ما يتم تصنيفه إلى نوعين رئيسيين هما سرطان المثانة غير الغازي للعضلات وسرطان المثانة الغازي للعضلات. ويمكن أن يسبب سرطان المثانة عدة أعراض وليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بمضاعفات المسالك البولية وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

الأعراض الشائعة لسرطان المثانة تشمل:

- البيلة الدموية، والمعروفة أيضًا بالدم في البول، هي أحد الأعراض المميزة لسرطان المثانة

- كثرة التبول

- ألم أو حرقان أثناء التبول

- الرغبة القوية في التبول

- آلام أسفل الظهر، خاصة عندما يكون السرطان في مرحلة متقدمة

ومن المهم التعرف على الأعراض غير المرتبطة بالمسالك البولية لسرطان المثانة، حيث غالبًا ما يتم التغاضي عنها، مما يؤخر التشخيص والعلاج. وتشمل هذه:

- التعب الناتج عن مجهود الجسم في مقاومة المرض

- غالبًا ما يحدث فقدان الوزن غير المقصود عندما يكون السرطان في مرحلة متقدمة

- آلام العظام والكسور ومشاكل الهيكل العظمي الأخرى عندما ينتشر سرطان المثانة إلى العظام

والتشخيص المبكر لسرطان المثانة أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب.

عندما يتم اكتشاف سرطان المثانة مبكرًا، غالبًا ما يقتصر على بطانة المثانة، مما يجعله أكثر قابلية للعلاج ، وهذا يساعد أيضًا في الحفاظ على وظائف المثانة، كما يقلل بشكل كبير من خطر انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، الأمر الذي قد يسبب مشكلة.

