شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الضغط.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود على معدة فارغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أحد أكثر المخاوف الصحية شيوعًا، وفى حين أن هناك العديد من العلاجات التى يتم الترحيب بها للحفاظ على ضغط دم صحى، يشير تقرير موقع "Onlymyhealth" إلى مكون طبيعى يمكنك تضمينه إلى نظامك الغذائى للحفاظ على مستويات ضغط الدم، وهو الفلفل الأسود.

يعتبر الفلفل الأسود أحد التوابل الأساسية التى يعتمد عليها بشكل كبير فى المطبخ، ولكن تمتد فوائده إلى ما هو أبعد من استخدامه فى الطهي، حيث وفقاً لدراسة أجراها باحثون سلوفاكيون، فإن تناول الفلفل الأسود على معدة فارغة قد يلعب دورًا فى المساعدة على التحكم فى ضغط الدم.

يحتوى الفلفل الأسود على مركب يسمى بيبيرين، وهو المسئول عن نكهته المميزة وفوائده الصحية المحتملة، وتمت دراسة البيبيرين لخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والميكروبات، بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من الأبحاث، إلى أن البيبيرين قد يكون له تأثير إيجابى على صحة القلب والأوعية الدموية.

تناول الفلفل الأسود على معدة فارغة قد يعزز من فعاليته، فعندما تكون المعدة فارغة، يتم تحسين امتصاص العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا، ويتضمن ذلك مادة البيبيرين المستخرجة من الفلفل الأسود، والتى يمكن امتصاصها بسهولة أكبر، مما قد يؤدى إلى تعظيم آثارها فى تنظيم ضغط الدم.

قد تساهم عدة آليات فى قدرة الفلفل الأسود على التحكم فى ضغط الدم، وقد يساعد البيبيرين على استرخاء الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، وتقليل الالتهاب، وكلها عوامل أساسية فى الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، وقد تلعب خصائص البيبيرين المضادة للأكسدة أيضًا دورًا فى حماية نظام القلب والأوعية الدموية من خلال تحييد الجذور الحرة الضارة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدى الذى يمكن أن يساهم فى ارتفاع ضغط الدم.

ويمكنك إضافة الفلفل الأسود إلى وجبة الإفطار فى الصباح للتحقيق أقصى استفادة، من خلال رشه على البيض المقلى أو السلطات لدعم صحة القلب والأوعية الدموية، مع مراعاة أهمية استشارة الطبيب خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.