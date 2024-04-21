شكرا لقرائتكم خبر عن 14 سببا مرضيا للزغطة المزمنة.. من المعدة حتى الكلى اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزغطة أحد أهم الأعراض المزعجة المتكررة خاصة إذا كانت مستمرة ولا تنقطع بسهولة، فالإفراط في الزغطة أمرا في غاية الأهمية أن ننتبه له، لأنه قد يكون علامة دالة على الإصابة بمرض أو مشكلة أو التهاب ما، هذا ما أكده الدكتور محمد منيسى استشارى الباطنة قصر العينى

تابع الدكتور محمد موضحا هناك الكثير من الأسباب للزغطة المتكررة والمفرطة والتي تعد علامة دالة على مشكلة مرضية ولكن الزغطة العابرة التي لا تستمر لفترة طويلة فهي حركة للحجاب الحاجز عادية وعابرة، أما المستمرة فقد تدل على الإصابة بالكثير من الاضطرابات منها:

ارتفاعات حادة في ضغط المخ

قد يعاني البعض من الزغطة المستمرة نتيجة ارتفاع في ضغط العين

قد يعاني البعض الآخر من مشكلة صدرية مزمنة مثل أمراض الصدر المزمنة

قد يعاني البعض ممن يعانون من أمراض الكلى من زغطة متكررة ومستمرة مزمنة لفترات طويلة

قد تتأثر معدة وأمعاء من يعاني من تمدد رئوي ويسبب له زغطة شديدة

قد يعاني البعض من حالة تضخم في الغدة الدرقية

بعض المشكلات الخاصة بالتمدد المعوي

اضطرابات حادة في الحجاب الحاجز وتهيج شديد به

بعض أورام وسرطانات التي تصيب جهاز التنفسي والصدر

بعض الإختلالات والاضطرابات في الغدد اللمفاوية

بعض الأمراض الخاصة بالتمثيل الغذائي والآيض

بعض المشكلات النفسية التي تتسبب في تهيج حاد في الحجاب الحاجز

بعض الأدوية قد تؤثر بشكل مباشر على حالة الزغطة فقد يتسبب بعض أدوية الكورتيزون العالية والمركزة في هذه المشكلة

بعض الممارسات الخاطئة كإدخال أدوات حادة فى الأذن



