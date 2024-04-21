شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الغدد الصماء دورا رئيسيا في وظائف نمو الأطفال وذلك من خلال مجموعة الهرمونات التي تفرزها للتحكم في عمليات الجسم وأى خلل في عمل هذه الغدد يؤثر بالسلب على صحتهم ، ولتوضيح ما يسمى باضطرابات الغدد الصماء عند الاطفال وطرق الكشف المبكر واهم الاعراض ، أوضحت الدكتورة رشا طريف أستاذ طب الأطفال واستشاري الغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس أن جهاز الغدد الصماء هو مجموعة من الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات في الجسم، ولكل هرمون وظيفة خاصة به، وعند حدوث خلل في الغدد الصماء يسبب ذلك أمراض عديدة، وخلل الغدد الصماء للأطفال يؤثر بشكل كبير على وظائف الجسم المختلفة لديهم ، وهى عبارة عن غدد متفرقة في الجسم مثل الغدة النخامية و غدة البنكرياس والغدة الدرقية،

ولفتت الدكتورة رشا فى تصريحات لـ ”الخليج 365” انه يجب على كل أب وأم ملاحظة مراحل نمو الطفل وخاصة فيما يتعلق بمقاسات ملابسه وهل يتطور نمو الجسم بشكل طبيعى أم أنه يقف عند حد معين، وأوضحت أن خلل الغدد الصماء يعني حدوث مشكلة معينة في إحدى الغدد الصماء في جسم الطفل، وتختلف المشكلة بإختلاف الغدة التي تعرضت لها، ولذلك فإن تأثير الخلل يختلف على الأطفال ولا يكون متشابها، مثل نقص هرمون النمو عند الطفل وهو خلل من الغدة النخامية يؤدى إلى إفراز هرمون النمو بشكل غير كافي، وقد يكون بسبب عيب خلقي ناتج عن طفرات جينية، وقد يكون مكتسباً نتيجة لتعرض الطفل لعدوى أو نمو ورم داخل الدماغ يؤثر على الغدة النخامية أو التعرض للعلاج الأشعاعي.

ومن أشهر أمراض الغدد الصماء عند الأطفال السكري من النوع الأول: وهو واحد من اضطرابات الغدد الصماء الأكثر شيوعًا بين الأطفال.

قصور الغدة الكظرية: تفرز فيه الغدة الكظرية قليلًا من هرمون الكورتيزول، وأهم أعراض التعب واضطراب المعدة والجفاف وتغيرات الجلد، ومرض أديسون وهو نوع من اضطرابات قصور الغدة الكظرية الشائع لدى الأطفال والرضع.

داء كوشينج: يؤدي الإفراط في إنتاج هرمون الغدة النخامية إلى فرط نشاط الغدة الكظرية، لتفرز مزيدًا من الكورتيزول، الذي يسبب أعراضًا كزيادة الوزن، وتحديدًا في منتصف الجذع، ونحافة الذراعين والساقين، مقارنةً بباقي الجسم، وشعر الوجه الزائد، والإعياء المستمر.

اضطرابات هرمون النمو: إذا كانت الغدة النخامية تنتج كثيًرا من هرمون النمو، فقد تنمو عظام وأجزاء جسم الطفل بسرعة غير طبيعية، ما يُعرف بالعملقة، أما إذا كانت مستويات هرمون النمو منخفضة للغاية، فيمكن أن يتوقف الطفل عن النمو في الطول وهو ما يُعرف بالتقزم.

