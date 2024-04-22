شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التغلب على آلام الجوع.. تناول وجبات منتظمة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الجوع هي الإشارة إلى حاجة الجسم الطبيعية لمزيد من الطعام وهي رد فعل طبيعي لوجود معدة فارغة وقد تسبب إحساسًا مجوفًا أو فارغًا في معدتك.

حسب موقع هيلث لاين يمكن أن تختلف في شدتها وتظهر أعراض مثل الضعف أو الشعور بخفة الرأس، مما يؤكد حاجة الجسم إلى العناصر الغذائية".

ما آلام الجوع؟

تنجم آلام الجوع في المقام الأول عن حاجة الجسم للطاقة، وعندما تكون معدتك فارغة، تنقبض يتم إطلاق هرمون الجريلين، الذي يزيد الشهية، بكميات أعلى عندما تكون المعدة فارغة، الجريلين يمكن أن يزيد الجوع بنسبة تصل إلى 30٪.

في بعض الأحيان، تكون آلام الجوع نفسية وتنجم عن رؤية الطعام أو رائحته أو التفكير فيه، خاصة إذا كنت معتادًا على تناول الطعام في أوقات محددة.

كيفية التغلب على آلام الجوع تناول وجبات منتظمة

يساعد تناول الطعام على فترات منتظمة على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من تكرار وشدة آلام الجوع. من المهم تضمين توازن المغذيات الكبيرة والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والمغذيات الدقيقة والفيتامينات والمعادن لإبعاد الجوع.

الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، تستغرق وقتًا أطول في الهضم، مما يعزز الشعور بالامتلاء لفترات طويلة.

تناول البروتين

إن تضمين مصدر جيد للبروتين في كل وجبة يمكن أن يزيد من الشبع. تستغرق البروتينات وقتًا أطول لتتحلل في الجسم، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الترطيب

غالبًا ما يمكن الخلط بين العطش والجوع. إن شرب الماء بانتظام طوال اليوم يمكن أن يساعد في منع تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، بدء الوجبة بكوب من الماء قد يساعدك أيضًا على تناول كميات أقل من خلال الشعور بالشبع عاجلاً.

لا تشتت انتباهك أثناء تناول الطعام

انتبه إلى ماذا ومتى تأكل. يتيح لك تناول الطعام ببطء ودون تشتيت انتباهك التعرف على إشارات الشبع التي يصدرها جسمك والاستمتاع بطعامك أكثر، مما قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام وتقليل آلام الجوع.

تناول وجبات خفيفة صحية

اختر وجبات خفيفة صحية تجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية. يمكن أن توفر تفاحة مع زبدة الفول السوداني أو حفنة صغيرة من المكسرات خيارًا سريعًا ومرضيًا يساعدك على الوصول إلى وجبتك التالية.

النوم الكافي

قلة النوم يمكن أن تتداخل مع الهرمونات التي تنظم الجوع، الجريلين، والليبتين، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وآلام الجوع المتكررة.

إدارة الاجهاد

يمكن أن يؤدي التوتر إلى الأكل العاطفي وزيادة الشعور بالجوع. يمكن أن تساعد تقنيات مثل التنفس العميق أو التأمل أو التمارين الخفيفة في إدارة التوتر وتقليل تناول الوجبات الخفيفة المرتبطة بالتوتر.