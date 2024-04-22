شكرا لقرائتكم خبر عن النساء الحوامل والأطفال أكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.. ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الأطفال والنساء الحوامل من الفئات الأكثر عُرضة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة فى الفترة المقبلة، حيث يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الأطفال بشكل خاص وقد يواجهون خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، والولادة المبكرة، والأمراض المرتبطة بالحرارة، وفقًا لتقرير منشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ويوضح التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة، يُشكل خطرًا على الأطفال، لأنهم أكثر حساسية للحرارة من البالغين، والتعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدى إلى إصابتهم بالإنهاك الحرارى وضربة الشمس.

علاوة على ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة يعانى منها النساء خاصة الحوامل وقد تتسبب في تعرض بعض الحالات لخطر الولادة المبكرة، حسبما أفاد التقرير، وهى مشكلة صحية حرجة تؤثر على كل من الأطفال حديثى الولادة وأمهاتهم، فالنساء الحوامل معرضات يتأثرن بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة، ما قد يؤدى إلى إصابتهم بالإجهاد الحرارى وزيادة احتمالية الولادة المبكرة.

لذلك من المهم جدًا القيام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة القصوى، أهمها الحرص على عدم الخروج والتنقل بالأطفال خلال موجات الطقس الحار والتزام المنزل قدر الإمكان، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحفاظ على رطوبة أطفالك من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل، والحرص على الجلوس في أماكن رطبة بها مراوح أو تكييفات وارتدائهم ملابس قطنية خفيفة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة أطفالنا.