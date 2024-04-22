شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السعال.. العسل الأبيض هساعدك فى تخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العسل فيه شفاء للناس.. ويساعد في علاج العديد من الأمراض، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي تجعله خيارًا رائعًا لعلاج العديد من الأمراض وأبرزها السعال.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots أنه خلال تغير فصول السنة يزداد لدي البعض الإصابة بالسعال، وقد يرجع السبب للإصابة بالحساسية الناتجة عن تغير الفصول، وعند أخذ ملعقة من العسل الأبيض يوميًا فأنت تقي نفسك من السعال، وإذا كنت مصابًا فتناولك لها يخلصك من هذا العرض.

فالعسل مادة غذائية طبيعية خاصة أنه يحتوي على مواد مختلفة، بما في ذلك السكريات (الجلوكوز والفركتوز في المقام الأول)، والماء، والأحماض الأمينية، والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامينات ب المعقدة، ويحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والإنزيمات مثل أوكسيديز الجلوكوز.

يحتوي العسل أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا أخرى مثل مركبات الفلافونويد والأحماض الفينولية، والتي تساهم في فوائده الصحية.



وقدم التقرير بعض فوائد العسل، ومنها:

- تساعد خصائصه المضادة للأكسدة على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- الخصائص المضادة للميكروبات للعسل، والتي تعزى إلى مواد مثل بيروكسيد الهيدروجين والمركبات الفينولية، تجعله فعالًا ضد مسببات الأمراض المختلفة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات.

- يمكن أن تساعد خصائص العسل المضادة للالتهابات في تخفيف الالتهابات في الجسم، ما يساهم في إدارة حالات مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء.

كيف يساعد العسل في إيقاف السعال؟

قد يساعد العسل في علاج مشاكل السعال والنوم المرتبطة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال، وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 في JAMA Pediatrics.

ووجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة BMJ Evidence-Based Medicine أن العسل يتفوق على الرعاية المعتادة لتحسين أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وفقا لدراسة عام 2020، يوفر العسل بديلا رخيصا للمضادات الحيوية.

فتأثير العسل المهدئ على الحلق وخصائصه المضادة للميكروبات يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض السعال. فهو يشكل طبقة واقية فوق الحلق المتهيج، مما يقلل من التهيج ويعزز الشفاء. قد تساعد خصائص العسل المضادة للميكروبات أيضًا في مكافحة العدوى الأساسية المسببة للسعال.

فالعسل هو الأكثر فعالية في تخفيف أعراض السعال عند تناوله قبل النوم. فيسمح له بتغطية الحلق وتوفير الراحة المهدئة طوال الليل، من خلال تشكيل طبقة واقية فوق الحلق المتهيج، يساعد العسل على تقليل التهيج وقمع السعال، مما يسهل النوم بشكل أفضل. كما أن تناول العسل قبل النوم يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم من خلال تعزيز الاسترخاء وتقليل الاضطرابات الليلية الناجمة عن نوبات السعال.