شكرا لقرائتكم خبر عن طرق إذابة الدهون في الجسم أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن استخدام فترات النوم للمساعدة على حرق المزيد من الدهون، حيث يعد النوم عاملا مهما عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وطريقة مثالية للأفراد المشغولين الذين ليس لديهم ساعات يقضونها في صالة الألعاب الرياضية وفقًا لما نشره موقع healthifyme

الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نهج غذائي يتضمن التنقل بين فترات الأكل والصيام، وخلال فترة الصيام يستخدم الجسم الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، ما يؤدي إلى فقدان الدهون، وعندما ننام يدخل الجسم في حالة من الصيام بشكل طبيعي، ويمكن أن يؤدي الجمع بين هذا وبين الصيام المتقطع إلى إطالة فترة الصيام، ما يؤدي إلى زيادة فقدان الدهون أثناء النوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع في تنظيم الهرمونات التي تؤثر على فقدان الوزن، مثل الأنسولين وهرمون النمو البشري.

حافظ على درجة حرارة غرفتك باردة أثناء النوم.

يمكن أن يؤدي النوم في غرفة باردة إلى زيادة التمثيل الغذائي وتنشيط الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة. ولذلك قم بخفض منظم الحرارة واترك جسمك يقوم بالعمل أثناء النوم.

وعندما ننام في بيئة باردة ، فإن أجسامنا تعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارتها الأساسية ، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة". "بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي النوم في غرفة باردة إلى تحسين جودة نومنا ، مما قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

مارس تمارين القوة في المساء

يمكن أن تؤدي تمارين القوة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك ، و هذا يعني أن رفع الأثقال يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية - حتى أثناء النوم ولذلك جرب أداء تمرين القوة السريع في المساء لزيادة معدل التمثيل الغذائي قبل النوم.

ويمكن ان يزيد تدريب القوة من كتلة العضلات ، مما يؤدي إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم ، و يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية ، حتى أثناء النوم،" بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي رفع الأثقال إلى تحفيز إنتاج هرمون النمو البشري ، والذي يلعب دورًا في فقدان الدهون ونمو العضلات. كما يمكن للتمارين الرياضية تحسين نوعية النوم وتقليل التوتر ، مما يؤدي إلى نوم أكثر راحة أثناء الليل ، مما يساعد في إنقاص الوزن".

خذ حمامًا باردًا

ثبت أن الاستحمام البارد وحمامات الثلج تحفز الدهون البنية ، على غرار النوم في غرفة باردة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي صدمة الماء البارد إلى زيادة التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

ويمكن أن يؤدي الاستحمام البارد إلى زيادة إنتاج الجسم للدهون البنية ، التي تحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة. ويمكنها أيضًا تحسين نوعية النوم وتقليل الالتهاب ، مما يؤدي إلى نوم أكثر راحة أثناء الليل ودعم فقدان الوزن الصحي".

تجنب الوجبات قبل النوم

تظهر الأبحاث أن تناول وجبة قبل النوم مباشرة يمكن أن يتسبب في تخزين الجسم للسعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون بدلاً من حرقها للحصول على الطاقة. لذلك ، تجنب تناول الطعام لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل قبل موعد النوم للسماح للجهاز الهضمي بالقيام بمهامه ومساعدة جسمك على التخلص من الدهون أثناء النوم.

