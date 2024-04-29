شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الفول النابت فى احتفالات الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الجمعة العظيمة التى يشهدها الأقباط فى أسبوع الآلام، يعد طبق الفول النابت أحد أهم طقوس وأكلات هذا اليوم المميز، وعن أهم فوائده ذكر تقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث المعني بالصحة والغذاء، أن الفول النابت أحد أهم أنواع البراعم النباتية الصحية، التي تحتوي على الألياف والبروتين النبات بنسب عالية للغاية، فضلاً عن احتوائه على الحديد وفيتامين ج، وكذا الصوديوم والكالسيوم أيضًا.

الفول النابت أو كما يطلق عليه الفول الأخضر أو البراعم، أحد أهم الأكلات التي يتناولها الأقباط في عيدهم كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلها نسب مفيدة تساعد الجسم على التمتع بالصحة والمناعة، فضلاً عن أنها تفيد الجسم وتمده بالقيمة الغذائية المركزة، فضلاً عن أنها تعزز من تدعيم المناعة ودفاعات الجسم ضد الإصابة بالكثير من الأمراض، فضلاً عن أنها تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

فيما ذكرت الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية معهد التغذية، أن الفول النابت بروتين نباتي صحى، يحتوي على نسب كبيرة من مضادات الأكسدة الصحية، فهو يقاوم الشيخوخة والتهابات الجسم، وكذلك اضطراباته، فضلاً عن أن طريقة طهيه الصحية بالسلق، حيث تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بل إنها تعمل على تعزيز عملية الآيض والتمثيل الغذائي لتصبح في أفضل حالاتها.

وتعزز أيضًا من صحة الأمعاء وتقلل من التقلصات والغازات، وآلام البطن فهي أكله خفيفة لذيذة صحية، يمكن تناولها للحصول على وجبة مميزة وخفيفة، يمكن أن تساعد الجسم على مقاومة المشكلات المرضية لاحتوائها على فيتامينات ومعادن وبروتين صحى.

وتحتوي على نسبة عالية من البروتين فهي أكله مميزة، تعزز من الشبع لاطول فتره ممكنه كما أنها تشعرك بالامتلاء لفترة من الوقت، كما أن البروتين بداخلها يعزز من قوة الأعصاب والعضلات ويمد بالطاقة والقوة، كما أنها سهلة الهضم، كما أنها تساعد على تعزيز حركية المعدة وكذلك تعزز حركة الإخراج بشكل مثالى.