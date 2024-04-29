شكرا لقرائتكم خبر عن هل الكركم يضر بصحة الكلى؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم هو نوع من التوابل يشتهر بخصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وفى حين أن الكركم يعتبر بشكل عام آمنًا ومفيدًا للصحة، خاصة عند تناوله بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائى متوازن، هناك تساؤلات بشأن آثاره الجانبية على صحة الكلى، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد الكركم للكلى

الكركم له العديد من الفوائد الصحية للكلى بفضل المركب النشط الكركمين، والذي ثبت أنه يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات فيما يتعلق بالالتهاب المزمن المرتبط بأمراض الكلى المختلفة، كما يُعرف الكركمين بتأثيراته المضادة للأكسدة، والتى تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة وحماية الخلايا من الأكسدة.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الكركم قد يوفر تأثيرات وقائية ضد تلف الكلى واختلال وظائفها، حيث يمكن أن يُساعد فى تخفيف إصابة الكلى الناجمة عن عوامل مختلفة، بما فى ذلك السموم ومرض السكرى وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم الذى يعتبر عاملًا خطيرًا ورئيسيًا لأمراض الكلى.

قد يساعد الكركم على خفض ضغط الدم من خلال تأثيراته الموسعة للأوعية الدموية والمضادة للالتهابات، مما قد يقلل من خطر تلف الكلى المرتبط بارتفاع ضغط الدم.

أضرار الكركم على الكلى

فى حين أن الكركم يعتبر آمنًا بشكل عام بالنسبة لمعظم الأشخاص عند تناوله بكميات معتدلة خاصة الطهى، إلا أن الإفراط فى تناوله أو المكملات الغذائية له قد يشكل بعض المخاطر، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل فى الكلى.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الجرعات العالية من الكركمين قد يكون لها تأثيرات سمية على الكلى مما قد يؤدى إلى تلفها، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى، حيث قد تتفاعل مكملات الكركم مع بعض الأدوية المستخدمة عادة لعلاج أمراض الكلى، مثل مميعات الدم والأدوية التى تؤثر على وظائف الكلى، لذلك من المهم لهؤلاء الأشخاص على وجه التحديد استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الكركم.

الأوكسالات الموجودة فى الكركم يمكن أن تسبب حصوات الكلى

وفى حين أن الكركم قد يساعد فى منع تكوين أنواع معينة من حصوات الكلى، فمن المهم ملاحظة أن الكركم يحتوى على ما يسمى بالأوكسالات، وهى مركبات يمكن أن تساهم فى تكوين حصوات الكلى، لذلك يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو أولئك المعرضين لمشاكل الكلى المرتبطة بالأوكسالات، تناول الكركم باعتدال.

وتعد مراقبة وظائف الكلى من خلال الخضوع لاختبارات الدم المنتظمة والتقييمات السريرية أمرًا بالغ الأهمية للأفراد المصابين بأمراض الكلى، خاصة إذا كانوا يفكرون في تناول مكملات الكركم.