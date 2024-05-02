“سباهي” يؤهل 70 مقيّمًا للزيارات الميدانية للمنشآت الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنهى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي؛ لإعداد المقيّمين لبرنامج “المراكز والمجمعات الطبية الخارجية”، الذي استمر لمدة 4 أيام، مستهدفًا 70 مقيّمًا، لرفع مستوى المخرجات التدريبية، لتتماشى مع المستهدفات الوطنية في تعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأوضح مدير عام سباهي الدكتور سالم الوهابي، أن تأهيل المقيّمين يأتي لتدريبهم على الزيارات الميدانية التقييمية، ومتابعة أداء المنشآت الصحية بشكل دوري، مضيفًا أن البرامج التدريبية تستهدف عدة حقول كالمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية، والأسنان، والمجمعات الطبية الخارجية، والرعاية الصحية المنزلية، والأسنان، ومتلازمة الشريان التاجي الحادة، لافتاً إلى عزم المركز مواصلة البرامج التقييمية للإسهام في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى بما يعزز مستهدفات برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن “سباهي” هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة.