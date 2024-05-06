شكرا لقرائتكم خبر عن الإدمان وتخطى الوجبات أحد أسباب الإفراط فى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط فى تناول الأطعمة السكريةعادة غير صحية، وقد تسبب العديد من المشاكل مثل أمراض السمنة والقلب، ولكن فى بعض الأحيان قد يكون السبب فى النهم بتناول السكريات، وجود نقص فى بعض المعادن التى يحتاجها الجسم والتى تتسبب فى هذه الحالة المرضية، حسبما أفاد تقرير موقع "ndtv".

يمكن أن تنبع الرغبة الشديدة فى تناول السكر من أوجه القصور المختلفة، بما في ذلك نقص فى مستويات الكروم والكربون والفوسفور والكبريت والتريبتوفان.

ويرتبط نقص الكروم، على وجه الخصوص، بزيادة الرغبة الشديدة فى تناول السكر، حيث يساعد الكروم على تنظيم مستويات السكر فى الدم، ووجدت دراسة فى مجلة أبحاث الطب النفسى أن مكملات الكروم تقلل الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب غير النمطى.

وقد يكون سبب الإفراط بتناول الأطعمة والمشروبات السكرية، هو الإدمان، حيث اعتاد الجسم على تناولها بانتظام على فترات طويلة ما تسبب فى إدمانها.

ولعل أحد الأسباب الشائعة أيضًا للإفراط بتناول السكر هو تخطى وجبات الطعام أو عدم تناول ما يكفى من الطعام طوال اليوم ما يؤدى بدوره إلى انخفاض مستويات السكر فى الدم.

لمحاربة الرغبة الشديدة فى تناول السكر، ركز على تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، والتى توفر طاقة مستدامة دون حدوث أى انهيار.