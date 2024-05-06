شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمنع تشنجات الساقين بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشنجات الساق هي تقلصات عضلية مؤلمة لا إرادية يمكن أن تستمر من ثوان إلى دقائق، وقد تؤثر على ساعات نومك وعادات تمارينك التي تتبعها.

من جانبه أوضح الدكتور بهاء مقلد استشارى جراحة العظام والعمود الفقرى جامعة القاهرة أنه مع ارتفاع درجة الحرارة قد يحدث جفاف خاصة مع قلة شرب المياه، ما يمثل مشاكل بالجسم، ومن خلال اتباع اجراءات بسيطة في المنزل يمكن منع تشنجات الساق

1. شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا لتجنب الجفاف الذى يمثل سبب رئيسي في إصابة العضلات بالتشنج.

2. ممارسة تمارين التمدد للعضلات لتحسين مرونتها ومنع التشنج من المهم التركيز على تمديد عضلات ساقيك، خاصة قبل وبعد النشاط البدني أو قبل النوم.

3. إذا حدث إصابة للعضلات أثناء ممارسة الرياضة أو التعرض لالتواء يجب تدليك العضلات المصابة فيمكن أن يساعد ذلك على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف التشنجات.

4. وضع كمادات بادرة أو ساخنة على المنطقة المصابة من العضلات تساعد على تقليل التشنج وتقليل توتر العضلات.

5. رفع ساقيك للأعلى يمكن أن يعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل تشنجات الساق.

6. ارتداء الأحذية المناسبة يمكن أن يساعد في منع تشنجات الساق، حيث أن ارتداء الأحذية الضيقة جدًا أو ذات الكعب العالي لفترات طويلة تزيد من الضغط على أصابع القدم فترة من الوقت مما يزيد من تشنج الساقين.