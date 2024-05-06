شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الأظافر .. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأظافر عنوان جمال الأيدى، ودلالة على صحتها وسلامتها، وصحة الجسم بالكامل، وفقًا لتقرير نشر في موضع بيتتر هيلث المعنى بالصحة العامة والتغذية، فإن أظافر اليد قد تصيبها الكثير من المشكلات، نتيجة تعرض الجسم لمشكلة صحية، أو تعرض الأظافر لتلك المشكلة أو العدوى بشكل مباشر، وفى الأسبوع العالمى للعناية بها، لابد من التعرض على أشهر المشكلات التى تصيبها وأسبابها

أشهر مشكلات الأظافر تلك التي تظهر على شكل تغير في شكل وقوام الأظافر، مثل الأظافر المتعرجة، أو الصفراء، أو الزرقاء ، أو الفطر في الظفر وغيرها من المشكلات.

وخصت الدكتورة ابتسام السباعى استشارى الجلدية قصر العينى الحديث عن العدوى التي قد تصيب الكثير من الأشخاص سواء أطفال أو كبار، وتؤدى إلى تضرر الأظافر بشكل ملحوظ، ولعل من أهم أسبابها بلل اليد على الدوام من خلال المهن التي تتطلب هذا الأمر، أو من خلال ربات البيوت اللاتى يمارسن مهام لها علاقة بالمياه دائمًا، فضلاً عن بلل الظفر نتيجة وضعه في الفم على الدوام، كما أن كثرة استخدام مستحضرات العناية بالجلد واليد قد تؤدى لعرض جانبي نتيجة الإسراف وهى هذه العدوى.

تظهر على الظفر بعض العلامات ويتحول شكله ومظهره إلى المظهر الملتهب الذى قد يتكون حوله بعض التقيحات والسوائل الصفراء، وتظهر على شكل دمامل مؤلمة وموجعة، وتحتاج إلى تدخل من مختص وفقًا لدرجة العدوى ومرحلتها.