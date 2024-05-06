شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأعمال المكتبية.. كيف تتجنب زيادة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من المخاوف الصحية الأكثر شيوعًا التي يواجهها العاملون في المكاتب هي زيادة الوزن، حيث يمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقر، بجانب عادات الأكل غير الصحية، إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه، ومع ذلك، هناك طرق لمكافحة هذه المشكلة دون المساس بالتزاماتك المهنية، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

لمساعدتك في الحفاظ على وزن صحي في مكان العمل. فترات راحة وحركة منتظمة

إحدى أكثر الطرق فعالية لمكافحة الطبيعة المستقرة للعمل المكتبي هي أخذ فترات راحة منتظمة ودمج الحركة في يومك. يمكنك القيام بذلك عن طريق ضبط المنبه لتذكير نفسك بالوقوف أو التمدد أو المشي لمسافة قصيرة كل ساعة. وهذه الاستراحات الصغيرة لا تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك فحسب، بل تخفف أيضًا من تصلب العضلات وتحسن صحتك العامة.

الأكل الواعي

يجب عليك التأكد من عدم تناول الطعام على مكتبك أثناء العمل أو أثناء الاجتماعات. بدلًا من ذلك، خذ قسطًا من الراحة واستمتع بطعامك بعيدًا عن مكان عملك. واستمع إلى إشارات الجوع في جسمك. تجنب تناول الوجبات غير الصحية واختر الخيارات المغذية مثل الفواكه أو المكسرات أو الزبادي .

الترطيب

يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للصحة العامة ويمكن أن يساعد أيضًا في منع زيادة الوزن. في بعض الأحيان، يمكن للناس أن يخلطوا بين العطش والجوع، مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير ضرورية. يمكنك الاحتفاظ بزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام على مكتبك وجعل شرب الماء عادة طوال اليوم. يمكن أن يضيف شاي الأعشاب تنوعًا ويشجعك على استهلاك المزيد من السوائل. ويجب عليك أيضًا الحد من المشروبات السكرية مثل الصودا واختيار الماء كخيارك الأساسي.

تناول وجبات خفيفة صحية

إذا وجدت نفسك تبحث عن وجبات خفيفة بين الوجبات، فتأكد من تزويد مكتبك بالخيارات الصحية. اختر وجبات خفيفة غنية بالألياف والبروتين والفيتامينات. تشمل بعض الخيارات الجيدة أصابع الجزر مع الحمص، أو الزبادي اليوناني مع التوت، أو حفنة صغيرة من المكسرات المشكلة. من خلال إتاحة هذه الخيارات بسهولة، ستكون أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة السكرية أو المحملة بالسعرات الحرارية.