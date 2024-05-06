شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفرط في تناول الشيكولاتة بدون وعى؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق معظمنا تناول الشيكولاتة ليس فقط من أجل تزويدنا بالطاقة لمحتواها من السكر، ولكنها أيضًا معروف بأنها تحسن الحالة المزاجية وتقضى على الشعور بالحزن والتوتر والقلق وتمنحنا قسطًا من السعادة، ولكن بعض الأشخاص لديهم نهم ورغبة شديدة فى تناولها دون وعى أو قدرة على التحكم فى ذلك، وحسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف ميديا" يوضح سبب النهم فى تناول الشيكولاتة.

يوضح التقرير أن الرغبة الشديدة فى تناول الشيكولاتة هى الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما تشير إلى نقص المغنيسيوم فى الجسم، حيث إن المغنيسيوم ضرورى لإنتاج الطاقة وتحسين وظيفة العضلات والأعصاب وتنظيم الحالة المزاجية كما ينظم ضغط الدم ويدعم وظيفة المناعة، وفى حالة نقصه، نلجأ إلى الإفراط بتناول الشيكولاتة لتعويض هذا النقص.

وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن الأفراد الذين يعانون من نقص المغنيسيوم كانوا أكثر عرضة للرغبة الشديدة فى تناول الشيكولاتة.

وللسيطرة على النهم الشديد فى تناول الشيكولاتة، من المهم إجراء فحص لقياس مستويات المغنيسيوم ومحاولة تعويض هذا النقص من خلال إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائى اليومى، مثل المكسرات والبذور والخضروات الورقية، حيث يعوض ذلك مستويات نقص المغنيسيوم لديك ويقضى على الرغبة الشديدة فى تناول الشيكولاتة، كما يمكنك أيضًا تناول مكملات المغنيسيوم إذا استدعى الأمر ذلك.