شكرا لقرائتكم خبر عن لديك نهم في تناول الأطعمة المالحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهى بعض الأشخاص تناول الأطعمة المالحة بصورة غير طبيعية ومبالغ فيها، ويشير تقرير موقع "Healthline" إلى أن نهم البعض فى تناول الأطعمة التى تحتوى على قدر كبير من الملح قد يكون علامة على نقص الصوديوم فى الجسم.

قد يشير اشتهاء الأطعمة المالحة مثل رقائق البطاطس إلى نقص الصوديوم فى الجسم، وهو عبارة عن إلكتروليت أساسى يساعد فى الحفاظ على توازن السوائل فى الجسم، كما يدعم وظيفة الأعصاب والعضلات.

وتشير دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الرغبة الشديدة في تناول الصوديوم قد تكون طريقة الجسم في محاولة الحفاظ على توازن الكهارل المناسب، وهى عبارة عن معادن فى الدم أحد وظائفها هى الحفاظ على مستويات الماء فى الجسم.

ويوضح التقرير أن الرغبة فى تناول الأطعمة المالحة قد تكون محاولة من الجسم لاستعادة توازن الكهارل، كما أشار إلى أن النهم فى تناول الأطعمة المالحة قد يكون سببه أيضًا التغيرات الهرمونية، كما يحدث على سبيل المثال أثناء متلازمة ما قبل الحيض أو خلال فترة الحمل.

وقد يشتهى الجسم الأطعمة المالحة أيضًا بسبب قلة النوم أو عند الشعور بالتعب والإجهاد، حيث ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول فى الدم، والمسئول عن استجابة الجسم للتوتر، ما يثير الشعور بالجوع، فيلجأ البعض لتناول الأطعمة المالحة وآخرون إلى تناول الحلويات.

ومع ذلك، من الضرورى تناول الأطعمة المالحة بشكل متوازن، لأن الإفراط فى تناول الصوديوم يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى.