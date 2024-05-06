شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين فعالة لمرضى هشاشة العظام منها المشي على قدم واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها عظامك ضعيفة، وهذه الحالة تجعل عظامك ضعيفة للغاية لدرجة أن الإصابة البسيطة يمكن أن تؤدي إلى الكسر، تظهر هذه الحالة في الغالب عند كبار السن والنساء، فى هذا التقرير نتعرف على 5 تمارين فعالة لمرضى هشاشة العظام، بحسب موقع تايمز ناو.

عند النساء، تحدث هشاشة العظام عادة بسبب انقطاع الطمث عندما يكون هناك انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين وهو أمر مهم للحفاظ على كثافة العظام.

هشاشة العظام ليس لها أي أعراض حتى تصاب بكسر، لذلك، من الضروري الحفاظ على صحة العظام والحفاظ على كثافة العظام، واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على صحة عظامك هي ممارسة الرياضة بانتظام.

يحتاج الشخص المصاب بهشاشة العظام إلى ممارسة الرياضة حتى يحافظ على صحته، ومع ذلك، لا يمكنهم أداء جميع أنواع التمارين لأن عظامهم ضعيفة ويمكن أن تنكسر بسهولة.

تمارين فعالة يمكن للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام القيام بها بانتظام: تمارين الأيروبيك

إن ممارسة الأنشطة الهوائية منخفضة التأثير التي تحمل الوزن مثل المشي أو التمارين الرياضية منخفضة التأثير يمكن أن تفيد الأشخاص المصابين بهشاشة العظام تعمل هذه التمارين على تحسين كثافة العظام عن طريق إجبار الجسم على العمل ضد الجاذبية، وتحفيز نمو العظام وتقوية العضلات التي تدعم عظامك.

تمارين القوة

تدريب القوة مهم لبناء والحفاظ على كثافة العظام. يمكنك استخدام الأوزان الحرة أو أشرطة المقاومة أو آلات الأثقال لأنها يمكن أن تساعد في تقوية العضلات والعظام في الذراعين والساقين والعمود الفقري. تأكد من أن التمارين تركز على مجموعات العضلات الرئيسية. حاول أيضًا البدء بأوزان أخف ثم زيادة شدتها تدريجيًا.

تمرين البيلاتس

يركز البيلاتس على تقوية القلب، بما في ذلك عضلات البطن والظهر والحوض، وكلها مهمة للحصول على وضعية جيدة وتوازن. يمكن أن تساعد ممارسة البيلاتس الأشخاص المصابين بهشاشة العظام على تقوية أجسامهم وتحسين التوازن. ومع ذلك، تأكد من تجنب التواء العمود الفقري المفرط.

التمارين الوظيفية

تُعرف الأنشطة التي تحاكي المهام اليومية، مثل الوقوف من وضعية الجلوس أو الصعود على كرسي أو رفع السلة، بالتمارين الوظيفية. تساعد هذه الحركات على تحسين التنسيق والتوازن والقوة، مما يجعل أنشطتك اليومية أسهل وأكثر أمانًا.

تمارين التوازن

التدريب على التوازن مهم للحد من مخاطر السقوط. يمكن دمج التمارين مثل الوقوف على قدم واحدة أو المشي من الكعب إلى أخمص القدمين أو استخدام لوحة التوازن في روتينك اليومي. يجب أن يتم تنفيذها بدعم من كرسي أو درابزين.