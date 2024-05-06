شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض هبوط السكر وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث نقص السكر في الدم عندما ينخفض مستوى السكر في الدم إلى ما دون النطاق الصحي بالنسبة لكن ويسمى أيضًا انخفاض نسبة السكر في الدم أو انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، ونقص السكر في الدم أمر شائع لدى مرضى السكري، وخاصة مرض السكري من النوع الأول.

ووفقًا لموقع clevelandclinic يتطلب نقص السكر في الدم علاجًا فوريًا عن طريق تناول أو شرب السكر أو تناول الكربوهيدرات، ويمكن أن يكون نقص السكر في الدم الشديد مهددًا للحياة.

يصاحب انخفاض سكر الدم أعراض تشمل الارتعاش وتسارع ضربات القلب والجوع الشديد، والتعرق، والدوخة ويمكن أن يهدد الحياة إذا انخفض كثيرًا، يمكن أن تبدأ أعراض نقص السكر في الدم بسرعة، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر.

يمكن أن تبدأ أعراض نقص السكر في الدم بسرعة، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر، بينما تشمل علامات نقص السكر في الدم الشديد ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

كلام غير واضح.

الخرقاء أو صعوبة التنسيق.

فقدان الوعي.

نقص السكر في الدم الشديد يهدد الحياة، ويحتاج إلى علاج طبي فوري، في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم الشديد الذي لا يتم علاجه إلى الغيبوبة أو الوفاة.

كيف يتم علاج نقص السكر في الدم

تعالج نقص السكر في الدم الخفيف إلى المتوسط عن طريق تناول أو شرب السكر (الكربوهيدرات).

توصي الجمعية الأمريكية لمرض السكري بـ "قاعدة 15-15" لعلاج نوبة نقص السكر في الدم الخفيفة إلى المتوسطة، بمعنى تناول أو شرب 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول لرفع نسبة السكر في الدم، وبعد 15 دقيقة، قم بفحص نسبة السكر في الدم.

إذا ظل أقل من 70 ملجم/ديسيلتر، تناول 15 جرامًا أخرى من الكربوهيدرات سريعة المفعول، كرر ذلك حتى يصل مستوى السكر في الدم إلى 70 ملجم/ديسيلتر على الأقل، تتضمن بعض الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول ما يلي:

1 حبة فاكهة صغيرة، مثل نصف موزة.

(نصف كوب) من العصير أو الصودا العادية (غير دايت).

1 ملعقة كبيرة سكر، عسل أو شراب.

إذا كانت لديك أعراض نقص السكر في الدم ولكنك لا تستطيع فحص نسبة السكر في الدم، فاستخدم قاعدة 15-15 حتى تشعر بالتحسن، وقد يحتاج الأطفال إلى جرامات أقل من الكربوهيدرات لعلاج نقص السكر في الدم، يجب مراجعة الطبيب المعالج.