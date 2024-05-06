شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر في أمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، خاصة أن الشبكية هي طبقة الأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من العين، وتقوم بتحويل الضوء والصور التي تدخل العين إلى إشارات عصبية يتم إرسالها إلى الدماغ.

من جانبه أوضحت الدكتور نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمسشتفى معهد ناصر، أن مرض السكري يؤثر بصورة كبيرة على الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يسبب تلف الأوعية الدقيقة جدًا في البداية وقد يتسرب منها بعض السوائل والدم وفي هذه المرحلة لا يشعر المريض بأية أعراض لذا يجب الفحص الدوري لقاع العين لاكتشاف هذه التغيرات التي تعتبر علامة إنذار مبكر لإصابة العين بمضاعفات السكري.

وأشارت إلى أنه في المراحل المتقدمة تنمو أوعية دموية غير عادية على سطح الشبكية أو قد تتجمع السوائل والدم في المنطقة التي تساعدنا على رؤية الأشياء الدقيقة مثل الحروف والأرقام ما يؤثر بشكل خطير على الرؤية.

وفى معظم الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم لا تظهر عليهم الأعراض حتى وقت متأخر من المرض، ولكن ظهور هذه الأعراض قد ينذر بالمشكلة أبرزها ازدواج أو فقدان الرؤية الصداع المستمر.

وأوضحت أن العلاج الوحيد لاعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وفي معظم الحالات، تشفى الشبكية إذا تم التحكم في ضغط الدم بفاعلية وكفاءة محكمة، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الشبكية من الدرجة الرابعة قد يواجهون خطر حدوث تلف دائم في العصب البصري للعين.

