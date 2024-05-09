الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع مستشفى السرطان في موريشيوس بمساحة 21 ألف م2

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مشروع مستشفى السرطان في موريشيوس، الذي يسهم الصندوق في تمويله من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة (25) مليون دولار، وذلك بحضور رئيس وزراء جمهورية موريشيوس السيد برافيند كومار جوجنوث؛ ووزير الصحة في موريشيوس الدكتور كايليش كومار سينغ، وسفير المملكة لدى موريشيوس فايز بن مشل التمياط، وسفير موريشيوس لدى المملكة السيد شوكت سودهن.

ويهدف المستشفى الذي تبلغ سعته (220) سريرًا طبيًا، في مساحة إجمالية تقدّر بحوالي (21) ألف متر مربع؛ إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي في الجمهورية، وتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، فضلًا عن تأهيل الخدمات الصحية المقدمة وتطوير إمكانياتها، ورعاية مرضى السرطان، ليتخذ المستشفى النهج الثابت في تسهيل الوصول إلى العلاج وتحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين.

ويأتي هذا المشروع إيمانًا من الصندوق، بأهمية القطاع الصحي ودوره في تنمية البلدان وازدهار مستقبلها، وذلك في إطار جهود الصندوق نحو تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم.

يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه الإنمائي في دعم جمهورية موريشيوس منذ عام 1982م، من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية، إذ قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ (7) مشروعات وبرامج، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة تصل إلى نحو (228) مليون دولار، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، نحو التمكين من مواكبة التطور في مجالات التنمية والمعرفة وبناء القدرات، وتوفير الفرص الوظيفية للمجتمع في موريشيوس.