شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادى هو أحد المكونات الأساسية المستخدمة فى العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم، نظرًا لفوائده الصحية التى لا حصر لها، كما أنه غنى بالعناصر الغذائية الأساسية والبكتيريا الحية التى يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول الزبادى يوميًا يمكن أن يساعد أيضًا فى الوقاية من أمراض مختلفة مثل مرض السكرى، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد تناول الزبادى يوميًا لصحتك:

تعزيز المناعة

الزبادى غنى بالعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات، ووفقًا لدراسة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن البروبيوتيك الموجود في الزبادى يمكن أن يعزز الاستجابة المناعية للجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا، حيث يزيد من إنتاج الأجسام المضادة فى الجسم، مما يعزز قدرة الجهاز المناعى على درء مسببات الأمراض الضارة.

تحسين صحة الجهاز الهضمى

تعمل البكتيريا الحية في الزبادى أو البروبيوتيك، على تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، مما يساعد على الهضم ومنع مشاكل الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

وقد وجدت دراسة نشرت فى مجلة التغذية أن تناول الزبادى بانتظام يمكن أن يساعد فى تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) ومرض التهاب الأمعاء (IBD).

خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، هو عامل خطر كبير لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومع ذلك، فإن إضافة الزبادى إلى نظامك الغذائى اليومى قد يساعد فى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد وجدت دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن البالغين الذين تناولوا الزبادى يوميًا لديهم انخفاض فى ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام هى حالة تتميز بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، ولحسن الحظ، فإن تناول الزبادى بانتظام يمكن أن يساعد فى تقوية عظامك وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة، وهو ما أشارت إليه الأبحاث المنشورة فى المجلة الدولية للطب الوقائى، وذلك بفضل الكالسيوم وفيتامين د الموجود في الزبادى، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العظام.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

وجدت دراسة نشرت فى المجلة الأوروبية للوقاية من السرطان أن البروبيوتيك الموجود فى الزبادى يمكن والتى تنتج أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة، والتى ثبت أن لها خصائص مضادة لسرطان القولون.

يساعد فى إدارة مرض السكرى

تشير الأبحاث إلى أن الزبادى قد يلعب دورا فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم، حيث وجدت دراسة نشرت فى مجلة التغذية أن تناول الزبادى بانتظام يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالسكرى من النوع الثانى، وذلك بفضل البروبيوتيك الموجود الذى يساعد على تنظيم استقلاب الجلوكوز، مما يؤدى إلى تحسين التحكم فى نسبة السكر فى الدم.