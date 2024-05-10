شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة أولادك.. علامات مبكرة لأمراض الكلى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى من الأعضاء الأساسية التي تؤدي وظائف حيوية مختلفة في الجسم، مثل تصفية الفضلات من الجسم وموازنة سوائل الجسم، و أي ضرر لهذا العضو يمكن أن يؤدي إلى تطور أمراض الكلى، مثل حصوات الكلى وأمراض الكلى المزمنة. ويمكن أن يؤثر حتى على الأطفال ويعوق قدرة الكلى على العمل بشكل صحيح، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

والسبب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى عند الرضع والأطفال الصغار هو التشوهات الخلقية التي تتداخل مع نمو الكلى والمسالك البولية. والأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى لدى الأطفال الأكبر سنًا هي الاضطرابات التي تؤثر على أعضاء متعددة في الجسم أو الأمراض الوراثية التي تنتقل من الوالدين إلى الطفل.

أسباب أمراض الكلى عند الأطفال

وراثي

عيوب الكلى الخلقية

بعض الأمراض المكتسبة مثل الالتهابات والمتلازمة الكلوية والتهاب الكلى بعد العدوى

العلامات المبكرة لأمراض الكلى عند الأطفال

تبول مؤلم

انتفاخ الوجه

تورم اليدين والقدمين

أي تغير في لون البول، مثل وجود دم في البول أو ظهور رغاوي في البول

تغير في وتيرة التبول

تكرار التبول في الفراش أثناء الليل

تبول مؤلم

شحوب

الضعف والتعب

قلة الشهية

في بعض الأحيان، يكون من الصعب اكتشاف الأعراض المبكرة لأنها قد تكون خفية جدًا. ومع ذلك، بمجرد اكتشافه، لا ينبغي تجاهله.

أمراض الكلى قصيرة المدى وآثارها

هناك بعض أمراض الكلى التي تكون قصيرة الأمد، مثل العدوى الحادة أو ما بعد العدوى ، وفي معظم هذه الحالات، بمجرد شفاء الطفل، لا يكون هناك تأثير طويل الأمد أو تكرار في المستقبل".

أمراض الكلى طويلة المدى

و هناك بعض أمراض الكلى الأخرى مثل المتلازمة الكلوية حيث يتكرر المرض اعتمادًا على نوع المرض، و إذا كان الطفل يعاني من مرض مناعي ذاتي، أي عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم كليتيه، فإن الآثار تكون طويلة الأمد وعادة ما يعاني الطفل من مشاكل مدى الحياة. وفي هذه الحالات، سيحتاج الطفل إلى علاج طويل الأمد.