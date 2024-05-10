شكرا لقرائتكم خبر عن ما تنكديش على ابنك فى الامتحانات.. 10 فوائد صحية للضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعور الأم بالقلق والتوتر خلال فترة امتحانات أبنائها أمر طبيعى، لكن هناك أمهات قد تنقل هذا الشعور إلى أبنائهن خاصة وقت الامتحانات، وهو ما قد ينعكس عليهم بتأثير سلبى وآثار جانبية قد تفقدهم التركيز قبل الامتحان.

وكشف تقرير نشر على موقع هيلث سايد أن الضحك عاطفة شائعة تجعل الشخص يشعر بالتحرر من التوتر والاسترخاء، كما أن للضحك فوائد صحية مختلفة، ليس فقط للطلاب ولكن للجميع، فالضحك هو أحد أفضل أشكال العلاج التي تشفي بالإيجابية.

فيما يلى الفوائد الصحية للضحك للطلاب

- يخفف من التوتر عن طريق تقليل هرمونات التوتر والكورتيزول والإبينفرين، ما يحسن المزاج.

- معزز للطاقة مما يحسن الثقة بالنفس والتركيز ويحسن احترام الشخص لذاته.

- يسمح للطلاب بالتفكير بشكل إبداعى وسعيد وقد يقوى ويعزز مهارات التساؤل الجيد والتواصل للتغلب على النزاعات وتشجيع العمل الجماعى.

- تحسين إمدادات الأكسجين فى جسم الإنسان، وخفض ضغط الدم، وتعزيز جهاز المناعة، وتقليل الألم، وتنشيط الرئتين والقلب والعضلات، مما يمنع أمراض القلب وحرق السعرات الحرارية.

- يحسن جهاز المناعة ويحفز الدفاع ضد الالتهابات، وتمتد قوته إلى العلاقات وتقوية الروابط وتعزيز الانسجام داخل المجموعات.

- الضحك المشترك يبنى الأفراد من خلاله روابط أعمق، ويعززون الشعور بالوحدة والعمل الجماعى الذى يثرى ديناميكيات التعامل بين الأشخاص.

- يخفض مستويات الجلوكوز فى الجسم، ما يؤدى إلى تقليل التوتر والقلق والانفعالات، فضلاً عن السعادة.

- مفيد لتمارين الرئة والقلب، لأنه يعمل كتمرين الحجاب الحاجز وهو مناسب لمرضى الربو، حيث يساعدهم على التنفس العميق وتغذية الطفل الداخلى.

- للضحك فوائد معرفية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على النجاح الأكاديمي، فقد أظهرت الأبحاث أن الضحك يحفز وظائف المخ عن طريق زيادة تدفق الأكسجين، مما يمكن أن يعزز القدرات المعرفية مثل الذاكرة والإبداع ومهارات حل المشكلات والتعلم والتفكير النقدي من خلال دمج الفكاهة في المحاضرات أو جلسات الدراسة.

- يعزز العقلية الإيجابية التى تساعد على التعلم، عندما يشعر الطلاب بالاسترخاء والسعادة، يصبحون أكثر انفتاحًا على الأفكار والمعلومات الجديدة، ما يؤدى إلى تحسين استبقاء المواد الدراسية واستيعابها.