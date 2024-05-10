شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية قلبك مع ارتفاع درجات الحرارة.. إزاى تتعامل مع الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل أشهر الصيف الحارقة تحديا فريدا للحفاظ على صحة القلب والأوعية، ويشكل ارتفاع درجات الحرارة بعض المخاطر الصحية إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، خاصة بالنسبة لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة للقلق بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح لحماية قلبك والأوعية الدموية مع ارتفاع درجات الحرارة:- الترطيب

يعد تناول كمية كافية من السوائل أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب والحماية من النوبات القلبية، حيث يؤدى الجفاف إلى زيادة سماكة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم التى يمكن أن تؤدى إلى السكتة الدماغية.

- مراقبة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذلك من المهم المراقبة المستمرة لمستويات ضغط الدم مع الالتزام بتوصيات الطبيب خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ويشمل ذلك الالتزام بالأدوية وتعديلات نمط الحياة، مثل دمج الفواكه والخضروات الصيفية التى تحتوى على نسبة عالية من الماء فى نظامك الغذائى، لأنها يمكن أن تساعد فى تنظيم درجة حرارة الجسم، مع الحد من تناول الأطعمة المصنعة.

- مكافحة الكوليسترول

تساهم مستويات الكوليسترول المرتفعة فى تراكم الترسبات فى الشرايين، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، لذلك من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى للقلب منخفض الدهون المشبعة.

- ممارسة الرياضة بحذر

فى حين أن النشاط البدنى المنتظم أمر بالغ الأهمية لصحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن التدريبات الشاقة تحت الحرارة الشديدة يمكن أن تكون ضارة، لذلك من المهم اختيار أوقاتًا أكثر برودة من اليوم لممارسة الرياضة وإعطاء الأولوية للترطيب للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة.

- النظام الغذائى الصحى

يعد اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن غنى بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالى من الدهون حجر الزاوية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، قلل من تناول الملح والأطعمة المصنعة.

- الإقلاع عن التدخين

التدخين هو عامل خطر كبير على القلب والأوعية الدموية، ويعد الإقلاع عن التدخين أمرًا بالغ الأهمية لتحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- تقنيات إدارة الإجهاد

الإجهاد المزمن معروف بمخاطره على صحة القلب، لذلك من المهم إتباع تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل الذهنى وتمارين التنفس العميق.

- المعرفة قوة

تعرف على العلامات التحذيرية للنوبات القلبية والسكتة الدماغية واطلب العناية الطبية الفورية إذا كنت تشك فى أى أعراض لهما.