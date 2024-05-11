شكرا لقرائتكم خبر عن مكون سحرى لعلاج الهالات السوداء من مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من الهالات السوداء أسفل العين، حيث أن الجلد الموجود أسفل العين رقيق للغاية ويتغير لونه بسرعة، وغالبًا ما تكون النصيحة لعلاج الهالات السوداء هو الترطيب عن طريق شرب المزيد من الماء وأخذ قسط كافى من الراحة والنوم، ولكن هناك حيلة بسيطة وسهلة يمكن اتباعها لتقليل الهالات السوداء أسفل العين، وفقًا لتقرير موقع "tips-and-tricks".

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعيشون بصحة جيدة ويحصلون على قسط وافر من النوم لا يزال بإمكانهم الإصابة بهذه بالهالات السوداء، لأنها قد تكون وراثية أيضًا.

البطاطس لعلاج الهالات السوداء:

تعتبر البطاطس هي العلاج الأمثل ضد الهالات السوداء تحت عينيك، حيث إن للبطاطس تأثير المهدئ، كما أنها تحتوى على فيتامين C ومضادات الأكسدة التى تغذى الجلد، وتساعد تلك الخصائص للبطاطس فى تخفيف الهالات السوداء.

كيف تحارب البطاطس الهالات السوداء؟

تحتوى البطاطس على مادة الكاتيكول، وهو مركب عضوى، يُستخدم غالبًا فى منتجات العناية بالبشرة التى تهدف إلى التفتيح والتخلص من بقع التصبغ.

طريقة استخدام البطاطس لتقليل الهالات السوداء:

اختر حبة بطاطس عادية، ثم تقشيرها وغسلها جيدًا، ويمكن استخدامها بعد ذلك بأكثر من طرقة، إما تقطيعها إلى رفيعة ووضعها أسفل العينين، أو بشر البطاطس ثم وضعها فى منديل رقيق وتطبيقها أسفل العينين.

أيًا كانت الطريقة المستخدمة لعلاج الهالات لابد من تطبيقها لمدة 15 دقيقة وتكرارها كل صباح للحصول على نتيجة جيدة.