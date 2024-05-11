شكرا لقرائتكم خبر عن لو عروسة جديدة.. اعرفى أهمية بذور السمسم لتعزيز الصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل زوجة تسعى للتمتع بالصحة الإنجابية المثالية، فضلا عن الصحة الهرمونية أيضا، ولا شك أن الطرق الطبيعة التي يمكن أن تساعد المرأة على التمتع بصحة مثالية أفضل كثيرا من الخيارات الدوائية إلا إذا تطلب الأمر ووفقا لرؤية المختص المتابع لها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع (ماى هيلث تريت) المعنى بالصحة العامة.

وهناك الكثير من الأطعمة الصحية والبذور بشكل عام التي يمكن أن تساعد على التمتع بمستويات متوازنة من الهرمونات الأنثوية، فضلا عن التمتع بتوازن هرمونى وخصوبة عالية، وذلك لأنها تعمل على ضبط وظائف الجسم وتحسن من عمل الهرمونات.

تعزز بذور السمسم وتناوله من هرمونات الجسم لدى السيدات، فهى تعمل على ضبط معدلات الأستروجين، هذا الهرمون الأساسى والهام الذى يعمل على تعزيز الصحة الإنجابية والخصوبة بشكل عام، فضلا عن أنه مفيد بشكل عام في تقليل حدة اضطرابات الهرمونات، وكذلك يحد من اضطرابات المزاج وتقلباته خاصة خلال الدورة الشهرية أو في المرحلة ما قبل الطمث ، أو بعده.

وفى السياق ذاته نصحت الدكتورة ابتسام السباعى استشارى التناسلية قصر العينى، بمجموعة من النصائح التي تعزز من الهرمونات ونسبها لدى السيدات، من خلال عدة نصائح هامة :

ـ بذور السمسم والكتان أحد أهم أنواع البذور الصحية للمرأة وتعزز من هرموناتها شريطة عدم الاسراف في كمياتها.

ـ الاهتمام بنظام غذائى متكامل وفعال، دون حرمان زائد أو إفراط زائد.

ـ معادلة العناصر الغذائية في الطعام، وتجنب الأطعمة غير الجيدة أو التي تضر بالصحة العامة للمرأة وهرموناتها.

ـ الحركة المنتظمة والنشاط يعززان من عمل هرمونات الجسم.

ـ المتابعة لدى مختص اذا كانت هناك مشكلة في الهرمونات وعلاجها سريعا.