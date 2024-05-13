نظام الصيام المتقطع يحمي الكبد ويثبت الوزن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توصلت دراسة حديثة إلى أن نظام الصيام المتقطع يساعد في الحفاظ على وزن الجسم دون زيادة وعدم الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي، كما يعمل كآليات مفيدة لإزالة السموم ومكافحة التهابات وتندب الكبد.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في مركز أبحاث السرطان الألماني DKFZ وجامعة توبنغن، أن نظام الصيام المتقطع يكون بنسبة 5 إلى 2 ما يعني تناول الطعام لمدة 5 أيام والصيام لمدة يومين، حيث تم اكتشاف أن هذا النظام يحمل من الإصابة بحالة الكبد المزمنة الأكثر انتشاراً في جميع أنحاء العالم وهي مرض الكبد الدهني التي تكون من خلال تراكم الدهون في الكبد.

وكشفت الدراسة عن أن التجارب التي أجرتها أثبتت أن مجموعة الصيام المتقطع لم تكتسب وزناً وأظهرت علامات أقل لأمراض الكبد وكان لديها مستويات أقل من المؤشرات الحيوية التي تشير إلى تلف الكبد.

وأشارت إلى أن النتائج النهائية توضح أن الصيام المتقطع له إمكانات كبيرة سواء في الوقاية من التهاب وفشل الكبد وسرطان الكبد، وكذلك في علاج التهاب الكبد المزمن الثابت.