جامعة نجران تنظم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت جامعة نجران ممثلةً في كلية التمريض اليوم، معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بعنوان “تمريضنا مستقبلنا”، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشهري، وذلك بمجمع نجران بارك بمدينة نجران.

وأوضحت الجامعة أن المعرض تضمن عدة أركان توعوية وتثقيفية وتعريفية بالكلية ودورها في تنمية المجتمع، إضافةً إلى مهنة التمريض ومراحل تطورها، وأحدث وسائل الرعاية التمريضية، كذلك دور التمريض في خدمة المجتمع، والتحكم في الأمراض المزمنة ومكافحة الأمراض المعدية.

وأشارت إلى أن تنظيم المعرض يأتي تقديراً لجهود الكوادر التنظيمية ودورهم البارز في الرعاية الصحية.