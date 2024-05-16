صعود الدرج يخفِّض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة %39

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة، أنه بالمقارنة مع عدم صعود الدرج، ارتبط صعودها بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24%، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%، بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية على مدى 14 عاماً.

وكشف تحليل، أنه مع تزايد انتشار السلوكيات المستقرة والمخاطر الصحية المرتبطة بها، هناك ضرورة متزايدة لاستكشاف إستراتيجيات سهلة المنال وعملية للتخفيف من مخاطر القلب والأوعية الدموية.

وتشير البيانات، إلى أن أكثر من واحد من كل أربعة بالغين في جميع أنحاء العالم، لا يحقق المستويات الموصى بها من النشاط البدني.