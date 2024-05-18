شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. مشروبات مهمة ليومك وأخرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل ما يأكله أو يشربه مريض السكر يتحكم فى مستويات السكر فى الدم لديه، فالنظام الغذائي والحياتى والحركي لمريض السكر هو الذي يتحكم بشكل كبير فى مرضه، لذا عليه دوما أن يهتم بضبط وتوازن هذه النقاط الثلاث.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث دايركت المعني بالصحة العامة، فإن هناك نصائح عامة لابد من الالتزام بها إذا كنت من مرضى السكر وهي..

ضرورة الاهتمام بتناول وجبات صغيرة خفيفة لأكثر من مرة على مدار اليوم يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وعدم اختلاله، وكذلك تناول الوجبات متكاملة وصحية وليست منقوصة العناصر، تقليل الدهون والأطعمة المقلية والاهتمام بالنظام الحركى والنشاطى الرياضى.



من جهة أخرى، ذكر تقرير نشر في موقع "ايتنج ويل"، المعنى بصحة الإنسان وغذائه، أن هناك مجموعة من المشروبات التي يجب أن يحرص عليها مريض السكر لأنها تحسن من مستويات السكر لديه ولا ترفعه ومن بينها:

الشاي الأخضر، ذلك النوع من الشاي الذي يحتوي على مضادات أكسدة صحية، ويساعد على عمل انخفاض طفيف وقليل فى مستويات السكر بالدم، وكذلك يعمل على تحسين عملية الهضم لدى مريض السكر، ويقلل من الإجهاد الذي يصاب بها أغلب مرضى السكر.

الحليب البقري أو اللبن الغنى بالبروتينات الصحية ويساعد على استجابة الجسم لخفض السكر في الدم، كما أن هذه البروتينات تعمل على تقليل حدة الهضم وإبطائه، ما يجعل الأنسولين أكثر فاعليه، وهو ما يجعل الجسم قابل لخفض مستويات السكر لديه.

عصير الطماطم من الخيارات الصحية التي يمكن أن يتناولها مريض السكر لأنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم ولكن بعد تناول الوجبات والألياف الموجودة في تساعده على الشبع والهضم لفتره أطول وتخفض نسب السكر.

فيما حذر من جهته الدكتور محمود بخيت، استشاري البطن قصر العيني، من إسراف مريض السكر أو عدم انتباهه لبعض المشروبات غير الصحية التي يتناولها يوميا والتي من بينها وأهمها:

الكافيين المفضل له مثل الشاى أو القهوة، ولكن بإضافة السكر أو العسل من شأنه أن يزيد من مستويات السكر دون أن يدري، خاصة إذا كان يتناوله لأكثر من مرة في اليوم.

مشروبات العصائر الجاهزه والعصائر المحلاة أيا كان نوعها حتى وإن كانت محلاة بنسب مخفضة.

المشروبات الغازية ممنوعة منعا باتا.

لابد أيضا من الانتباه إلى أن بعض الفواكه تحتوى على نسب سكر عالية ومركزة، خاصة إذا تناولها مريض السكر على هيئة عصير مثل المانجو والعنب.

الإفراط في تناول العصائر مثل عصائر الفاكهه حتى وإن كانت منخفضة السكر ولكن الإشراف فيها يجعل نسب السكر تضطرب.