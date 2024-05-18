شكرا لقرائتكم خبر عن التليف الرئوي مشكلة صحية لها أسباب كثيرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التليف الرئوي مشكلة لها أسباب وعوامل خطر مختلفة، تتراوح من الاستعداد الوراثي إلى التعرض البيئي والظروف الصحية الأساسية، في حين أن السبب الدقيق قد يختلف بين الأشخاص، إلا أن التشخيص المبكر والإدارة السليمة وتعديلات نمط الحياة يمكن أن يساعد في إبطاء تطور المرض وتحسين نوعية الحياة، وفقًا لما نشره موقع Onlymyhealth

وتشخيص التليف الرئوي أمرًا صعبًا لأنه غالبًا ما يحاكي أعراض أمراض الرئة الأخرى، ولهذا السبب من المهم فهم الأسباب الرئيسية والعوامل المساهمة في التليف الرئوي حتى يمكن تشخيصه في الوقت المناسب وإدارته والوقاية.

ويشمل التليف الرئوي مجموعة من أمراض الرئة التي تؤثر على النسيج الضام والرئة والحويصلات الهوائية، ما يؤدي إلى تهتك أنسجة الرئة السليمة، والتعرض للغازات الضارة والغبار والمواد الخطرة، والتعرض لفترة طويلة لبعض المخاطر المهنية مثل غبار السيليكا، وألياف الأسبستوس، والغبار الزراعي يمكن أن يساهم في تطور التليف الرئوي.

وقد يؤدي التعرض للملوثات البيئية والمواد الكيميائية والسموم مع مرور الوقت إلى زيادة خطر تلف الرئة والتليف، كما ‎تحدث أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى التهابها وتلفها.

وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو تصلب الجلد، أو متلازمة سجوجرن يمكن أن تسبب التليف الرئوي، و يمكن أن تؤدي أمراض المناعة الذاتية هذه إلى التهاب وتهتك في الرئتين.

عوامل وراثية

في حالات نادرة، يمكن أن يحدث التليف الرئوي عندما يعاني فردان أو أكثر من نفس العائلة من تهتك الرئة، وبعض الطفرات والاختلافات الجينية يمكن أن تزيد من قابلية تلف الرئة والتليف

الأدوية والعلاجات

بعض الأدوية والعلاجات مثل الإشعاع الذي يتم إعطاؤه أثناء علاج السرطان يمكن أن تسبب أيضًا التليف الرئوي، وخاصة الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيميائي وبعض المضادات الحيوية، إلى تلف الرئة وتليفها كأثر جانبي، وأيضا العلاج الإشعاعي السابق لمنطقة الصدر لعلاج السرطان في بعض الأحيان إلى التليف الرئوي كمضاعفات متأخرة.