شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظين على صحة طفلك في الموجة الحارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع حرارة الطقس، يجب الاهتمام بصحة الطفل لتجنب تعرضه لأي مشكلة صحية كالجفاف، أو الهبوط وضربة الشمس وهناك العديد من الحيل والنصائح الصحية المهمة التي يجب القيام بها للحفاظ علي صحته، وحمايته من المضاعفات.

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح علي استشاري طب الأطفال في كلية طب أسيوط، أن ارتفاع حرارة الطقس يؤثر علي الطفل في حالة عدم الانتباه والقيام بالأمور التي تساعده في الحصول علي ترطيب جيد، وتقلل من حده الشعور ارتفاع الحرارة داخل الجسم.

وفي البداية قدم استشاري طب الأطفال، بعض النصائح المهمة للحفاظ علي الطفل خلال ارتفاع حرارة الطقس، ومنها:

- ضرورة تغير الحفاضات بشكل متكرر خلال ساعات النهار، مع ترطيبها باستخدام الكريمات الخاصة بالتسلخات والالتهابات الجلدية.

- إذا كان طفلك أقل من 4 أشهر يجب إرضاعه عدد مرات أكثر من العادي، وذلك لحصوله هلي نسبة عالية من الماء، والحماية من الجفاف.

- وفي حالة إدخال الطعام للطفل، فيمكنك القيام بإدخال الكثير من الأطعمة المرتبطة له، كالكانتلوب، والبطيخ، والخيار، والخس، فجميعها أطعمة تمد جسمه بالسوائل، وأيضا تحميه من الجفاف، وأيضا العصائر الطازجة.

- الاستحمام فور الاستيقاظ من النوم ويمكن أيضا قبل النوم تعد من الحيل الجيدة لترطيب جسم الطفل،وحمايته من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

- عند الخروج بالطفل خلال ساعات الشمس، يجب وضع واقي للشمس لحمايته من المضاعفات.

- الماء ثم الماء تعد من أهم النصائح لحماية طفلك من المضاعفات خلال ارتفاع حرارة الطقس.