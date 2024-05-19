شكرا لقرائتكم خبر عن عندك خلل في الهرمونات.. نصائح فعالة للحفاظ على توازنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على توازن الهرمونات أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، ويمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك زيادة الوزن، وتقلب المزاج، والتعب، ومشاكل الإنجاب، ولكن مع إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الهرمونات لديك تحت السيطرة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلي.. 10 بدائل صحية يجب وضعها في الاعتبار:

اختر الأطعمة الكاملة بدلًا من المصنعة

استبدل الأطعمة المصنعة، والتي غالبًا ما تحتوي على الدهون والسكريات والمواد المضافة غير الصحية، بالأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، والتي تدعم إنتاج الهرمونات وتنظيمها.

اختر الدهون الصحية

استبدل الدهون غير الصحية مثل المتحولة والدهون المشبعة بخيارات صحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية مثل السلمون، حيث تعتبر مصادر أحماض أوميجا 3 و 6 الدهنية ضرورية لتخليق الهرمونات ووظيفتها.

استبدل المُحليات الصناعية بالطبيعية

بدلًا من السكريات المكررة، اختر المحليات الطبيعية مثل العسل، والتى تساعد في منع ارتفاع الأنسولين، الذي يمكن أن يعطل توازن الهرمونات.

استبدل الكربوهيدرات البيضاء بالحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل بدلاً من الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز والخبز الأبيض، حيث أن الحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، التي تدعم توازن الهرمونات.

زيادة البروتين النباتي

قلل من تناول البروتينات الحيوانية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة واختر مصادر البروتين النباتية مثل الفول والعدس التى تساعد في توازن الهرمونات مثل الأنسولين والإستروجين.

تناول شاي الأعشاب بدلا من القهوة

استبدل كوب القهوة الصباحي بشاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر أو ​​البابونج أو النعناع، حيث يمكن أن ترفع القهوة مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، في حين أن شاي الأعشاب له تأثيرات مهدئة ويمكن أن يساعد في توازن مستويات الكورتيزول.

اختر المنتجات العضوية

تتاول الفواكه والخضروات العضوية لتجنب التعرض للمبيدات الحشرية والهرمونات الاصطناعية، حيث يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تعطل نظام الغدد الصماء وتتداخل مع إنتاج الهرمونات وتنظيمها.

استبدل الألبان بالبدائل النباتية

تحتوي منتجات الألبان على هرمونات يمكن أن تتداخل مع توازن الهرمونات في الجسم، بدلًا من ذلك، جرب البدائل النباتية مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو حليب الشوفان، الخالية من الهرمونات.

تناول وجبة خفيفة صحية بدلًا من السكرية

استبدل الوجبات الخفيفة السكرية والمصنعة بخيارات صحية مثل الفواكه الطازجة والخضروات أو حفنة من المكسرات.

إدارة النوم والتوتر

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم الجيد كل ليلة وممارسة الأنشطة التي تقلل التوتر مثل التأمل أو اليوغا أو تمارين التنفس العميق.