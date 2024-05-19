تعرف على الطريقة الصحيحة لفحص ضغط الدم

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القاهرة - سامية سيد - القياس الدقيق لضغط الدم أمر بالغ الأهمية للتشخيص السليم وإدارة ارتفاع ضغط الدم لما له من مخاطر على صحة الجسم وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم

اجلس مع ظهرك مستقيمًا ومدعومًا، يجب أن تكون قدماك مسطحة على الأرض، ولا ينبغي أن تكون ساقاك متقاطعتين. ويجب دعم ذراعك على سطح مستو، مثل الطاولة، بحيث يكون الجزء العلوي من الذراع على مستوى القلب، وتأكد من وضع الجزء السفلي من الكفة مباشرة فوق منحنى المرفق.

ومن المهم أن تأخذ القراءات في نفس الوقت كل يوم، مثل الصباح والمساء. ومن الأفضل أن تأخذ القراءات يوميًا، ومن الأفضل أن تبدأ بعد أسبوعين من تغيير العلاج وخلال الأسبوع الذي يسبق موعدك التالي. في كل مرة تقوم فيها بالقياس، خذ قراءتين بفارق دقيقة واحدة وسجل النتائج."

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص أثناء فحص ضغط الدم ما يلي:

الأخطاء المتعلقة بالمريض

الإفراط في تناول الطعام

تناول كميات كبيرة من الكافيين

زيادة استخدام النيكوتين

امتلاء المثانة (يمكن أن يؤدي إلى خطأ في الضغط الانقباضي)

يجلس بشكل غير مريح

الأخطاء المتعلقة بالإجراءات

وضع ذراع المريض في مستوى أدنى من مستوى القلب

عندما تكون أرجل المريض متقاطعة عند الركبتين

التحدث أثناء قياس ضغط الدم.

الأخطاء المتعلقة بالمعدات

استخدام الأجهزة الآلية التي لم يتم اختبارها للتأكد من دقتها

عدم تضمين فترة راحة مدتها خمس دقائق

التحدث أثناء إجراء القياس

استخدام مقاس غير صحيح

الفشل في أخذ قياسات متعددة