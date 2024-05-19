شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمى أطفالك من أضرار الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع بسبب الموجة الحارة الجديدة والتى تستمر لبضع أيام مقبلة، لذلك من المهم إتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من المشاكل التى تترتب على ذلك مثل التعرض لضربة الشمس وغيرها، والأهم من ذلك، يجب حماية أطفالك من الطقس الحار لأنهم أكثر عُرضة للإجهاد الحرارى الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

وتتزامن الموجة الحارة الحالية، مع بدء إجازة نهاية العام لمعظم الطلاب، وفى هذه الأثناء يحرص الجميع على الخروج للتنزه ونزول حمامات السباحة وغيرها من الأنشطة الترفيهية التى يقوم بها الأطفال فى العطلة الصيفية، ولكن نصيحة للأمهات بضرورة تأجيل كل هذه الأنشطة لحين انتهاء الموجة الحارة حفاظًا على صحة أطفالك من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المفرط لأشعة الشمس.

فيما يلى.. نصائح للأمهات من أجل حماية أطفالهم من الموجة الحارة وفقًا لتقرير موقع "Healthline"

- يجب الحرص على عدم الخروج بالأطفال فى هذا الطقس الحار تجنبًا للتعرض لأشعة الشمس، والتزام المنزل قدر الإمكان خاصة بالنسبة للأطفال الرضع وحديثى الولادة.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتى قد تعرض أطفالك لخطر الإصابة بضربة الشمس.

- الامتناع عن نزول أطفال حمامات السباحة خاصة فى النهار، فقد يعرضهم ذلك لخطر الإصابة بضربة الشمس وقد يصل الأمر للإصابة بالتهابات جلدية حادة خاصة أن حمامات السباحة تحتوى على الكلور الذى قد يضر ببشرة أطفالك مع تعرضهم لأشعة الشمس.

- الحفاظ على رطوبة أطفالك، أمر فى غاية الأهمية عن طريق شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية بشرط ألا تحتوى على نسبة عالية من السكر.

- فى حالة الخروج من المنزل، يجب التزام الأماكن التى بها ظل والرطبة قدر الإماكن وتفادى التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، كما من الضرورى استخدام كريمًا واقيًا من الشمس لأطفالك، وكذلك ارتدائهم للقبعات خاصة فى حالة التعرض للشمس.

- فى المنزل، يجب الحرص على الجلوس فى أماكن رطبة بها مراوح أو تكييفات، وغلق النوافذ والستائر.

- يجب ارتداء أطفالك للملابس القطنية الخفيفة التى تمتص العرق، وابتعدى عن الملابس والألوان التى تبعث الحرارة حفاظًا على بشرة طفلك.

- احرصى على أن يأخذ أطفالك حمامًا باردًا خاصة فى منتصف النهار من أجل الشعور بالانتعاش وتهدئة أجسامهم بسبب ارتفاع دجات الحرارة.

- بالنسبة للأطفال الصغار والرضع، يمكن أن تساعد محاليل الجفاف في الحفاظ على توازن المعادن بأجسامهم وذلك تجنبًا لتعرضهم للجفاف.