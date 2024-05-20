شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. هل تعد السباحة آمنة خلال هذه الفترة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل السباحة أثناء الحمل آمنة؟ سؤال قد يتطرق في أذهان الكثيرات، وخاصة عند اقتراب الذهاب للمصايف والرغبة في النزول لحمامات السباحة أو البحر، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على الإجابة الصحيحة.



هل السباحة آمنة للحامل؟

تعتبر السباحة من أكثر التمارين أماناً خلال فترة الحمل، وفقاً للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، و تستخدم التمارين المائية، بما في ذلك السباحة، العديد من عضلات الجسم، ويدعم الماء وزن الشخص، لذلك يمكن تجنب الإصابة وإجهاد العضلات.



هل من الصحي السباحة في حمامات السباحة خلال الحمل؟

يُستخدم الكلور بشكل شائع في حمامات السباحة لتطهير المياه والحفاظ على جودتها. يمكن أن يثير وجود الكلور في مياه حوض السباحة في بعض الأحيان مخاوف بشأن الآثار الصحية المحتملة، خاصة أثناء الحمل، وأثناء السباحة في حمام سباحة مكلور، قد تستنشق النساء الحوامل أو يمتصن كميات صغيرة من الكلور عبر الجلد، لكن التعرض للكلور أثناء السباحة يعتبر آمنًا بشكل عام، ومن غير المرجح أن يسبب ضررًا للطفل، ولم ترتبط السباحة في مياه حوض السباحة بنتائج سلبية على الإنجاب لدى النساء الحوامل خلال دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة علم الأوبئة.

إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن التعرض للكلور، فاتخذ هذه الاحتياطات قبل السباحة في حمام السباحة أثناء الحمل:

-اختر حمامات سباحة جيدة الصيانة.

-استحم قبل وبعد السباحة لإزالة بقايا الكلور من بشرتك.

-ارتداء قبعة السباحة والنظارات الواقية لتقليل تعرض الشعر والعينين للمياه المعالجة بالكلور.

متى تتوقف عن السباحة للحامل؟

يعتمد قرار التوقف عن السباحة أثناء الحمل على الظروف الفردية وأي اعتبارات طبية محددة. بشكل عام، تعتبر السباحة تمرينًا آمنًا ومفيدًا لمعظم النساء الحوامل طوال جميع مراحل الحمل، بما في ذلك الثلث الثالث من الحمل، كما يقول الدكتور بولي. ومع ذلك، هناك بعض المواقف التي قد يكون من الأفضل فيها التوقف عن السباحة أو تعديل نشاطك:

1. المشورة الطبية

استشيري طبيبك دائمًا قبل الاستمرار أو التوقف عن ممارسة أي تمرين روتيني أثناء الحمل، بما في ذلك السباحة. يمكن لطبيبك تقديم إرشادات شخصية بناءً على صحتك وتطور الحمل.

2. الراحة الجسدية

مع تقدم الحمل، قد تؤثر التغيرات الجسدية مثل زيادة الوزن والتغيرات في التوازن على راحتك وقدرتك على السباحة. إذا أصبحت السباحة غير مريحة أو تسبب عدم الراحة في المراحل المتأخرة من الحمل، فكري في تعديل روتين السباحة الخاص بك أو استكشاف أشكال بديلة من التمارين.

3. علامات التوقف عن السباحة

توقفي عن السباحة واطلبي المشورة الطبية إذا شعرتِ بأي من العلامات أو الأعراض التالية أثناء السباحة:

نزيف مهبلي

تورم مفاجئ في الكاحلين أو اليدين أو الوجه أو الأصابع

ضيق في التنفس أو ألم في الصدر

الدوخة أو الشعور بالإغماء

تقلصات أو آلام في البطن

يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى مضاعفات الحمل المحتملة التي تتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا.

4. اعتبارات تأخر الحمل

في الثلث الثالث من الحمل، قد تجد بعض النساء صعوبة في مواصلة السباحة بسبب زيادة الانزعاج، أو انخفاض القدرة على الحركة، أو المخاوف بشأن السلامة.

لا تزال السباحة من التمارين المفيدة في أواخر الحمل، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات، مثل تجنب المياه العميقة، أو استخدام أجهزة الدعم مثل أحزمة التعويم، أو التركيز على الحركات اللطيفة المعتمدة على الماء.

