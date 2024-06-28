شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء فى الصيف؟ 7 فوائد صحية والان مع تفاصيل الخبر

مع تأثير الطقس الحار على الصحة، نبحث عن حلول للحفاظ على هدوء الجسم وبرودته، ووفقًا للاعتقادات الشائعة، يمكن أن يساعد البصل في منع ضربة الشمس، ويمكن أن يكون إضافة جيدة للنظام الغذائي الصيفي، حسبما أفاد موقع "Healthline".

لماذا يفضل تناول البصل النيء في فصل الصيف؟

البصل النيء مليء بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك فيتامين سي، الذي يعزز المناعة وإنتاج الكولاجين، ما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد، بجانب حمض الفوليك، المهم لانقسام الخلايا وتخليق الحمض النووي، وكذلك البوتاسيوم، الذى يعتبر ضروريًا لوظيفة الأعصاب وتنظيم ضغط الدم، والألياف الغذائية، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي .

البصل النيء غنى أيضًا بمضادات الأكسدة، مثل كيرسيتين، الذى قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للقلب، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي. فيما يلي سبع فوائد لا توصف لإدراج البصل الخام في نظامك الغذائي الصيفي.

فيما يلى.. 7 فوائد لتناول البصل النيء في فصل الصيف: - يعزز الترطيب

يحتوي البصل الخام على نسبة عالية من الماء، مما يساعد فى الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الطقس الحار، فهو يساهم في تناول السوائل بما يحافظ على رطوبة وتوازن الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة الجفاف.

- خصائص التبريد الطبيعية

يُعرف البصل الخام بتأثيره المبرّد، ويمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم عند تناوله، فهو يُحفز العرق، ويساعد في عملية التبريد الطبيعية للجسم، وهذا يجعله إضافة مثالية للسلطة في فصل الصيف أو طبق لسلطاتك الصيفية أو كطبق جانبي.

- دعم جهاز المناعة

البصل الخام غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والكيرسيتين، والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة، إنها تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي وقد تقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

- يعزز الهضم

يعزز محتوى الألياف في البصل الخام عملية الهضم الصحية من خلال دعم حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البصل على إنزيمات تساعد في تكسير الدهون، مما يسهل عملية الهضم السلس للوجبات الصيفية الثقيلة.

- فوائد البصل لصحة الجهاز التنفسي

تحتوي مركبات الكيرسيتين والكبريت الموجودة في البصل الخام على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف حالات الجهاز التنفسي التي تتفاقم بسبب حساسية الصيف أو الملوثات، حيث يمكن أن تقلل من الاحتقان وتعمل على تحسن التنفس.

- فوائد البصل للعناية بالبشرة

يحتوي البصل الخام على مركبات الكبريت التي تعزز إنتاج الكولاجين ومرونة الجلد، مما يحافظ على بشرتك ناعمة وشبابية، فقد يساعد وضع عصير البصل الخام موضعيًا أيضًا في تهدئة حروق الشمس ولدغات الحشرات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

- تنظيم مستويات السكر في الدم

يتمتع البصل النيئ بمؤشر جلايسيمي منخفض ويحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستويات سكر الدم، وهذا يجعله إضافة مناسبة للوجبات للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يسعون إلى استقرار مستويات الطاقة طوال اليوم.