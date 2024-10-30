مختص: الحجامة أقوى من التبرع بالدم في إخراج الشوادر الحرة من الجسم

أكد الدكتور محسن النادي أخصائي العلاج الطبيعي والطب البديل، ، أن الحجامة أقوى وأفضل من التبرع بالدم في إخراج الشوادر الحرة من الجسم.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص لديهم مرض فيروسي، لا يستطيع التبرع بالدم، وبالتالي لا يجب حرمانه من إخراج الشوادر الحرة.

وأضاف في تصريحات للعربية أن الحجامة عملية فلترة للدم، أما التبرع بالدم، هي أخذ من الكل، وبالتالي عملية الفلترة هي الأفضل والأقوى، مؤكدا في نفس الوقت أن «عملية التبرع بالدم مهمة وممتازة.

وذكر أن أخصائي الطب البديل، إلى أن فترة الربيع والخريف الأفضل فى عمل الحجامة، لكن فى حالة أن الإنسان مريض من الممكن أن تعمل له بشكل شهري.

