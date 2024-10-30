مختص: البخور ومعطرات الجو في المنازل تسبب مشاكل تنفسية تؤثر على القلب وقد تؤدي إلى الوفاة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الاختصاصي في علوم صحة البيئة الدكتور “حامد القرني”، أن البخور ومعطرات الجو في المنازل قد تسبب مشاكل تنفسية تؤثر على القلب وقد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، أن البخور يحفز الربو بالنسبة للمصابين به، مشددا على عدم الإكثار من البخور في المنزل لئلا يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وحذرت دراسة حديثة من حرق البخور، منوهة بأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة “نيويورك أبوظبي”، أن حرق البخور متربط بالتغييرات التي تطرأ على تكون الميكروبات الفموية، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات والأمراض بسبب حدوث خلل في الميكروبيوم الفموي، الذي يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن الصحي.

واختبر معدو الدراسة، التي نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية ونقلتها وكالة سبوتنيك، مدى ارتباط استخدام البخور بالتغيرات العضوية المتعلقة بالميكروبات الفموية، والتي تعد نوعا من الكائنات الحية المجهرية المتعايشة والتكافلية التي توجد في جوف الفم.

كما أوضحوا أن تجويف الفم يسكن مجتمعا ميكروبيوميا شديد التنوع، يؤدي دورا بارزا في الحفاظ على التوازن الصحي للشخص، وتتأثر الميكروبات الفموية وتكويناتها وإمكانياتها الوظيفية سلبا بتدهور صحة الأسنان وتناول الكحوليات ودخان التبغ.

