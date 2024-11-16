أسباب حول العين عند الأطفال والطريقة الصحيحة لعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - العيون المتقاطعة عند الأطفال أو الحول هي حالة تنظر فيها مقلتا العينين في اتجاهين مختلفين في وقت واحد، وعادة ما تظهر هذه الحالة منذ الطفولة، ويمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

تعتبر العيون المتقاطعة عند الرضع والأطفال حالة شائعة يعاني منها حوالي 1 من كل 20 طفلاً وفي بعض الحالات، لا تظهر حالة الحول على الفور عند الرضيع، بل عندما يبلغ الطفل عمره 3 أو 4 سنوات فقد تجد الأم إحدى عيني الطفل الصغير تتجه نحو الداخل أو للأعلى أو للأسفل دون أن يدرك الطفل ذلك؛ مما سيزيد من شعورها بالقلق، لكل أم إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب وأعراض حول العين عند الأطفال وكيفية تشخيصه.

أسباب حول العين عند الأطفال

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون سبباً لحول عيون الطفل، وهي كالتالي:

ضعف عضلات العين

يحدث الحول عادة إذا كانت عضلات مقلة العين ضعيفة - الصورة من موقع Freepik

يحدث الحول عادة إذا كانت عضلات مقلة العين ضعيفة، فهناك ست عضلات تتحكم في حركة العين، وهي التي تسمح بالنظر في اتجاهات مختلفة فإذا كانت واحدة، أو أكثر من هذه العضلات ضعيفة لدى الطفل، تصبح حركة العين مضطربة وتصبح متقاطعة.

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اضطرابات الدماغ

يمكن أن يصاب الأطفال بالحول بسبب اضطرابات الدماغ، فعلى سبيل المثال فقد تسبب اضطرابات الدماغ كالإصابة بالشلل الدماغي، فعندما يعاني الطفل من اضطراب في الدماغ، قد يواجه صعوبة في التحكم في حركة عينيه بشكل صحيح.

اضطرابات العصب البصري

قد يصاب الطفل بالحول إذا كانت هناك مشكلة عصبية في مقلة العين؛ مما يجعل من الصعب على العين الرؤية بوضوح، وسيفضل الأطفال استخدام العين التي يمكنها الرؤية بشكل أفضل، وإذا استمرت هذه الحالة، فإن العين التي نادراً ما يتم استخدامها ستعاني من كسل العين أو الحول، ويصبح الطفل في النهاية أحولَ.

ضربة الرأس الشديدة

يمكن أن يصاب الطفل بحول العين إذا تعرضت رأسه لضربة قوية، فقد تسبب تلك الضربة تلف الأعصاب التي تتحكم في حركة العين، وبصرف النظر عن ذلك، فإن متلازمة هز الطفل، وهي متلازمة ناجمة عن هز الطفل بقوة شديدة، لديها أيضاً القدرة على التسبب في الحول لدى الطفل.

إعتام عدسة العين

لا يصاب كبار السن فقط بأعراض إعتام عدسة العين، بل يمكن أن يصاب به الأطفال، ويتسبب إعتام عدسة العين في عين واحدة وإصابة الطفل بالحول، ويمكن أن يسبب أيضاً إعتام عدسة العين غير المعالج العمى الدائم لدى الأطفال.

الولادة المبكرة

الأطفال الذين يولدون قبل موعد ولادتهم أي قبل الأسبوع 31 ويزنون أقل من 1.25 كجم هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بتشوهات العين أو اعتلال الشبكية الخداجي (ROP).

أسباب أخرى

الأطفال المصابون بمتلازمة داون هم أكثر عرضة للإصابة بالحول- الصورة من موقع Freepik

تدخين الأم أثناء الحمل يمكن أن يسبب ضعف نمو الجنين، ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات العين والإصابة بالحول.

الأطفال المصابون باضطرابات انكسار العين يجدون صعوبة في رؤية الأشياء بوضوح من مسافة قريبة.

الأطفال المصابون بالاضطرابات الوراثية مثل متلازمة داون هم أكثر عرضة للإصابة بالحول.

أعراض حول العين عند الأطفال

الأطفال الذين يعانون من الحول قد تظهر عليهم الأعراض التالية:

انحراف ملحوظ في العين المصابة وعدم تحرك العينين معاً.

كثرة الرمش أو التحديق، خاصة في ضوء الشمس الساطع.

يميل الطفل برأسه أو إغلاق إحدى العينين للنظر إلى شيء ما.

المعاناة من الرؤية المزدوجة.

عدم إدراك عمق الأشياء.

إجهاد العين بسرعة.

فقدان الرؤية في إحدى العينين.

الصداع.

إذا كانت لديك مخاوف معينة بشأن أحد الأعراض لدى طفلك؛ فاستشيري الطبيب.

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تشخيص حول العين عند الأطفال

يعد حول عيني الطفل من حين لآخر خلال الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة أمراً طبيعياً، ومع ذلك، عندما يبلغ عمر الطفل من 4 إلى 6 أشهر، يجب أن تبدأ عيناه في الاستقامة.

إذا لاحظت أن عيون طفلك بعد هذا العمر غير محاذية أو متقاطعة، فاستشيري الطبيب على الفور، والذي سيقوم بإجراء بعض الفحوصات وهي كالتالي:

الفحص البدني : يتضمن تركيز رؤية الطفل لحركات العين.

: يتضمن تركيز رؤية الطفل لحركات العين. اختبار الإضاءة : ملاحظة منعكس الضوء في عيني الطفل، سواء كانت العينان تتحركان معاً أم لا.

: ملاحظة منعكس الضوء في عيني الطفل، سواء كانت العينان تتحركان معاً أم لا. اختبار الانكسار : لتقييم قوة عدسة العين.

: لتقييم قوة عدسة العين. قياس زاوية الحول: إذا تم تشخيص الحول، سيقوم الطبيب بقياسه باستخدام أداة خاصة.

ليس كل الأطفال الذين تبدو عيونهم متقاطعة مصابين بالحول لأنهم قد يعانون من حول كاذب، فإن بعض الأطفال حديثي الولادة لديهم طيات جلدية في زوايا عيونهم بحيث تبدو متقاطعة، على الرغم من أنهم ليسوا كذلك، ويحدث هذا عادةً لدى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 6 أشهر.

علاج حول العين عند الأطفال

قد تكون فرص الشفاء أعلى إذا قمت بمعالجة العيون المتقاطعة على الفور منذ الطفولة، فإن الحول الذي لا يتم علاجه حتى سن 8 أو 9 سنوات يكون أكثر عرضة لخطر التسبب في العمى الدائم ولمعرفة الإصابة بالحول في سن مبكرة، يجب عليك إجراء فحص شامل لطفلك عندما يبلغ من العمر 4 أشهر، ويمكن في الوقت نفسه تجربة العلاجات التالية:

إجراء الجراحة يجعل احتمالية نجاح حالات الحول أكبر.

يجعل احتمالية نجاح حالات الحول أكبر. استخدام النظارات سيساعد الأطفال على الرؤية بكلتا العينين حتى يتمكنوا من تجنب كسل العين.

سيساعد الأطفال على الرؤية بكلتا العينين حتى يتمكنوا من تجنب كسل العين. تركيب عدسات لاصقة خاصة على العيون المتقاطعة يمكن أن يمنع حركات العين غير الطبيعية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.