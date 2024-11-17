شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الباذنجان لصحة الجلد والعضلات والعظام والان مع تفاصيل الخبر

بعض الخضراوات هي التي تتحكم في طبيعة طاقتنا ومناعتنا وشكل أجسادنا، وطبيعة الطاقة التى نستنفذها، فالكثير من الخضروات تحتوي على الكثير من المغذيات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لصحتها وسلامته، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع taste of home.

فوائد الباذنجان

الباذنجان أحد أهم أنواع الخضراوات الصحية اللذيذة المتعددة الأنواع والأشكال، ونحن في موسم هذا النوع من الخضروات يجب أن تعي أنه يحتوي على كم هائل من المغذيات والفيتامينات والمعادن فهو يحتوي على:

فيتامينات ب بأنواعها وحمض الفوليك وفيتامين ك

يحتوي على الألياف الغذائية بنسبة جيدة ومشبعة

يحتوي على الكربوهيدرات والنحاس والمنجنيز بنسب متفاوتة وجيدة

من أهم فوائد الباذنجان أنه يساعد على تعزيز وتحسين صحة الجلد بشكل عام، والتخلص من الجفاف الشديد وضعف الترطيب خاصة في فصل الشتاء بشكل خاص،فهو يعزز من سلامه الجلد ووقايته من الالتهاب والحساسية.

تابع التقرير أن الباذنجان الصحي بأنواعه المختلفة يضمن تحسين حالة العظام وتقوية الأعصاب والعضلات للأطفال الصغار بشكل خاص، لذا فمن الضروري أن يدخل في أنظمتهم الغذائية حتى وإن كان دخولا خفيا، لأنه يعمل على بناء العظام وتقويتها وتقويه الأعصاب كما أنه يقي من الهشاشه كما أنه يحافظ على كثافة العظام ممتازة لاحتوائه على كم هائل من الحديد والكالسيوم، كما أنه يقوى من الأعصاب ويحسن من عملها، ويحقق فكرة الطاقة والقوة معا.

وأضاف التقرير أن الباذنجان يحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة الطبيعية، تلك المضادات التي تحافظ على نضارة الجلد وقوته وسلامته كما تحافظ على نضارة الجسم بشكل عام، فهو يعزز من تجديد الخلايا وتقليل تأكسد الخلايا وموتها،مما يحسن من فكرة الحفاظ على النضارة والشباب والحيوية والطاقة لأطول فتره ممكنة، يفضل تناول كل أنواع الباذنجان فلا مفاضلة بين نوع وآخر، ولكن لابد من إدخاله فى النظام الغذائى.