هيئة الدواء تكشف أسباب هامة عن الإصابة بالإمساك

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإصابة بالإمساك والتى تضمنت الأسباب التالية:
-نقص الألياف من خلال تناول كميات قليلة من الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة.
-الجفاف بسبب عدم شرب مياه كفاية.
-نقص النشاط البدني.
-تغيرات في الروتين مثل السفر أو التغيرات في النظام الغذائي.
-بعض الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب ومضادات الحساسية وبعض أدوية الضغط.
-مشاكل في وظيفة الأمعاء.
-سوء استخدام الملينات.
