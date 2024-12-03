شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أسباب هامة عن الإصابة بالإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإصابة بالإمساك والتى تضمنت الأسباب التالية:

​

-نقص الألياف من خلال تناول كميات قليلة من الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة.​

-الجفاف بسبب عدم شرب مياه كفاية.​

-نقص النشاط البدني.​

-تغيرات في الروتين مثل السفر أو التغيرات في النظام الغذائي.​

-بعض الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب ومضادات الحساسية وبعض أدوية الضغط.​

-مشاكل في وظيفة الأمعاء.​

-سوء استخدام الملينات.​