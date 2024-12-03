الارشيف / صحة ورشاقة

هيئة الدواء تكشف أسباب هامة عن الإصابة بالإمساك

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإصابة بالإمساك والتى تضمنت الأسباب التالية:


-نقص الألياف من خلال تناول كميات قليلة من الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة.​
-الجفاف بسبب عدم شرب مياه كفاية.​
-نقص النشاط البدني.​
-تغيرات في الروتين مثل السفر أو التغيرات في النظام الغذائي.​
-بعض الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب ومضادات الحساسية وبعض أدوية الضغط.​
-مشاكل في وظيفة الأمعاء.​
-سوء استخدام الملينات.​


