خليك نشيط.. دراسة تكشف تأثير الكسل على صحة الدماغ

تقول دراسة جديدة إن الكسل أو الخمول يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة دماغك، وتوضح الدراسة كيف تؤثر فترات الخمول هذه على دماغك وتسبب تدهورًا إدراكيًا، وفي حين أن الراحة والاسترخاء أمر ضرورى أحيانًا للتخلص من التعب وإراحة الدماغ، ولكن يمكن أن يكون لذلك تأثيرًا عكسيًا عند القيام بها بشكل مفرط، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

في الدراسة التي نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقية، وجد الباحثون أن 10 أيام فقط من الخمول البدني دون حركة أو القيام بأنشطة فعالة قد تؤدى إلى حالات مثل مقاومة الأنسولين وزيادة إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية في "الحُصين"، وهي منطقة في الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم، وقد يؤدي عدم استخدام العضلات لمدة 10 أيام فقط إلى رفع علامات بعض البروتينات في الدماغ المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي عصبي غير قابل للشفاء ولا رجعة فيه يصيب كبار السن في الغالب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة.

والعكس صحيح أيضًا، تؤكد نتائج الدراسات أن البقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يحافظ على صحة دماغك ويمنع أو يؤخر تطور الأمراض التنكسية العصبية، ويقول مؤلفو الدراسة إنه تم بالفعل ربط الخمول البدني بمقاومة الأنسولين في الجسم، ونحن نبدأ في معرفة المزيد عن العلاقة بين عدم استخدام العضلات ومقاومة الأنسولين في الدماغ والتي قد يترتب عليها الإصابة بمرض السكرى.

وقد أظهرت دراسات سابقة تحسنًا كبيرًا في المؤشرات الصحية لأولئك الذين يتحولون من عدم ممارسة الرياضة إلى القيام بنشاط بدنى بشكل منتظم.

فيما يلى.. أفضل العادات التي يمكنك القيام بها للحفاظ على نشاطك العقلى والوقاية من التدهور المعرفى تناول نظام غذائي متوازن

الحصول على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية واتباع نظام غذائي متنوع يحتوي على الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة الضرورية يمكن أن يساعد في تغذية عقلك، ويمكن أن تساعد إضافة الأطعمة التي تعزز قوة الدماغ مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور والتوت والخضراوات الورقية في توفير العناصر الغذائية الأساسية.

ممارسة الرياضة بانتظام

استيقظ وتحرك، إذا لم تكن قادرًا على ممارسة الرياضة بشكل مكثف أو لفترات أطول، فإن حتى فترات قصيرة من الأنشطة ستمنحك الفوائد المطلوبة، حتى أنه يمكنك للمشى داخل منزلك والحرص على الحركة باستمرار الحفاظ على نشاط عقلك.

النوم الجيد

الحصول على الراحة الكافية ضرورية لتقوية الذاكرة والأداء العام للدماغ، قُم بإنشاء روتين للنوم والتزم به.

تحدى عقلك

البقاء ملتصقًا لفترات طويلة أمام الشاشات يمكن أن يؤدي إلى تدهور الإدراك لديك، بدلًا من ذلك حاول المشاركة في أنشطة مثل حل الألغاز أو القراءة أو تعلم مهارات جديدة أو لعب ألعاب استراتيجية للحفاظ على حدة الدماغ.